Yaban mersini suyu ne işe yarar ve nasıl yapılır? Yaban mersini suyunun saça ve cilde faydaları

Yaban mersini İngilizcede ise, blueberries olarak bilinir. Ülkemizde farklı bölgelerde ‘çay üzümü, turna yemişi, çoban üzümü, mavi yemiş ve kekre yemişi gibi isimlerle bilinir.

Yaban Mersini Suyu Ne İşe Yarar ve Nasıl Yapılır?

Yaban mersini, sağlığa faydaları ile bilinen çok faydalı bir meyvedir. Günümüzde yaban mersini suyu, idrar yolu enfeksiyonları ve sistit tedavisi için sık kullanılan bir meyvedir. Aynı zamanda çok etkili bir antioksidandır. Yaban mersini, antioksidan özelliği taşıyan antosiyanozit ismi verilen bazı kimyasallar içerir.

Yaban mersinin içinde yer alan bu yararlı kimyasalların sağlığımıza olan pek çok faydası bulunur. Maryland Üniversitesi Tıp Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre yaban mersini içinde bol miktarda antioksidan C vitamini barındırır. İçeriğinde bulunan antioksidanlar, oksidatif stresten gelişen serbest radikallerden gelen hücreleri önemli ölçüde azaltır, engeller ve tersine çevirir. Yapılan araştırmalar sonucunda yaban mersininin bu etkilerinden yaban mersini çayı içerek ya da taze yaban mersini yiyerek de faydalanabilirsiniz.

Yaban Mersini meyvesinin suyunu çıkararak meyve suyu olarak da tüketebilirsiniz. Yaban mersini suyu, içinde bulunan antosiyanozit ismi verilen güçlü bir tipte flavonoid antioksidan içerir. Bu antioksidanların ise, kardiyovasküler sistemi ve göz sağlığını önemli ölçüde desteklediği gözlemlenmiştir. Yaban mersinin çok sayıda faydası vardır. Buna rağmen ülkemizde çok fazla tüketimi tercih edilmiyor.

Yaban Mersini Suyunun Saça ve Cilde Faydaları

Gözler, kan basıncı ve inflamasyon diğer vasküler bozukluklardan etkilenebilecek olan yüksek konsantrasyonda küçük kılcal damarlara sahiptir. Yaban mersini aynı zamanda enflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Bu nedenle de gözlerde çok etkilidir. Kanı inceltmek, kılcal damarları güçlendirmek, vazodilatatörlerin salımını uyarmaya yarayan bir yeteneğe sahiptir. Yaban mersini meyvesinin genel olarak göz sağlığı ve görme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olabileceğine inanılır. Yaban mersini suyunun saça ve cilde faydaları;

Yaban mersini, bol miktarda B vitamini ve proantosiyanidin içerdiği için yaban mersini saç için son derece faydalıdır.

Yaban mersini suyu, saçın uzamasına yardımcı olur.

Saç, keratin ismi verilen ölü hücrelerden oluşur. Saçın büyümesi sonucunda ölü hücreler yeni hücrelerin üretimi nedeni ile kıl folikülleri tarafından itildiği zaman meydana gelir.

Yaban mersini içinde yer alan kimyasallardan olan proantosiyanidinler, telojenden anagen’e geçişi önemli ölçüde hızlandırır ve saç büyümesini uyarır. Bunun için de yaban mersini maskesi kullanılabilir.

Yaban mersini. Çok büyük miktarlarda kullanıldığı zaman aşırı derecede kuruluğa neden olabilir. Bu nedenle de doğası gereği kuru saçlar için, yaban mersinini dikkatli kullanmak gerekir. Aynı zamanda saç maskesi yaparken içine bal eklemeniz önerilir.

Saçların grileşmesi, saçın pigmentini kaybettiği için yaşlanma ile ilişkilidir. Bazı insanlarda saçlarda erken grileşmenin nasıl oluşacağına dair kesin bir veri olmamasına rağmen, B12 vitamini eksikliğinin ve genlerin birincil faktör olduğu düşünülür.

B12 vitamini eksikliği, gri saçın bir semptom olarak bilinir. Bu durum ise, pernisiyöz anemi olarak da isimlendirilen bir duruma neden olur. Yaban mersini, B12 vitamini bakımından iyi bir kaynak olduğu için yeterli miktarda vitaminin alınması ile tersine de çevrilebilir.

Yaban mersini suyu, cildin yaşlanmasını geciktirir.