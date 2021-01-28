Wolverine Serisi Filmleri - Wolverine Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları
"Vaktini film izleyerek geçiren çok sayıda insan bulunmaktadır. Aksiyon, bilimkurgu, dram, komedi ve daha birçok farklı türden filmlerle boş vaktinizi en iyi değerlendirebilirsiniz. Özellikle ilgi çeken filmler ise seri şekilde olan filmlerdir. Wolverine serisi filmleri, Wolverine serisinin isimleri, izleme sırası, vizyon tarihleri, konuları ve oyuncuları hakkındaki detayları sizler için derledik."
X-men filmlerinden tanıdığımız bir karakter olan Wolverine, son derece güçlü ve aynı zamanda korkusuz bir karakterdir. Kendi kendini iyileştirme yeteneği olması ve ellerinden ölümcül pençeler çıkarması oldukça ilgi çekmeyi başarmıştır. Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine karakteri fazlasıyla sevilmiştir.
X-men filmlerinde en merakla beklenen ve en sevilen karakterlerin başında gelmektedir. Tabi bu başarının sonucunda Wolverine karakterini odağına alan bir serinin çıkması kaçınılmaz olmuştur. Wolverine serisi aksiyon, bilimkurgu, gerilim ve daha birçok unsuru bünyesinde barındıran bir seri olmuştur.
Wolverine Serisi Filmleri ve İsimleri
Büyük bir başarı yakalayan X-men serisi ile hayatımıza giren Wolverine, bu macera dolu yolculuğa kendi serisi ile devam etmiştir. Wolverine serisine ait olan filmlerin isimleri şöyledir; X-Men Başlangıç: Wolverine, The Wolverine ve Logan.
1.X-Men Başlangıç: Wolverine
Serinin bu ilk filminde X-Men dünyasına ait olan Wolverine'nin hangi yollardan geçtiği ve nasıl ölümcül bir silaha dönüştüğü işlenmiştir.
X-Men Başlangıç: Wolverine Konusu
Filmin ana karakteri Logan adında özel güçleri olan bir mutanttır. Logan hayatında birçok sorun yaşamış ve daha küçük yaşta yaşantısı farklı bir boyut kazanmıştır. Serinin bu ilk filminde Logan'ın yaşantısı ve Wolverine olma süreci etkileyici bir dille anlatılmıştır.
X-Men Başlangıç: Wolverine Vizyon Tarihi
Film 1 Mayıs 2009 tarihinde gösterime girmiştir.
X-Men Başlangıç: Wolverine Oyuncuları
Hugh Jackman
Ryan Reynolds
Bryan Singer
X-Men Başlangıç: Wolverine Yönetmeni
Gavin Hood
2.The Wolverine
Wolverine serisine yeni bir halka ile dönen Logan bu filmde daha güçlü düşmanlar işe mücadele edecektir.
The Wolverine Konusu
2. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl olan 1945 yılında Wolverine, Yoshida adında birisiyle karşılaşıyor. Yoshida, amansız bir hastalığa yakalanınca çareyi Wolverine'de bulacağını düşünüp onu evine davet ediyor. Bu daveti kabul eden Wolverine işin iç yüzünün farklı olduğunu ve Yoshida'nın amacının farklı olduğunu anlayacaktır.
The Wolverine Vizyon Tarihi
Film 26 Temmuz 2013 tarihinde gösterime girmiştir.
The Wolverine Oyuncuları
Hugh Jackman
Tao Okamoto
Rila Fukushima
Hiroyuki Sanada
The Wolverine Yönetmeni
James Mangold
3.Logan
Serinin bu 3. filminde farklı bir hikaye işlenmiştir. Aksiyon dolu sahnelerle hafızalara kazınan Wolverine bu filmde biraz daha duygusal olacaktır.
Logan Konusu
Zaman hızla geçmiştir ve mutantlar ölmüşlerdir. Bu süreçte yaşlanan Logan yanına Profesör Charles'ı alarak beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Ancak, hiç olmadığı kadar yorgun olan Logan'ı bela tekrardan gelip bulacaktır. Güçleri azalan Logan, hayatta kalmaya çalışan bir grup yeni nesil mutanta yardım etmek zorunda kalacaktır.
Logan Vizyon Tarihi
Film 1 Mart 2017 tarihinde gösterime girmiştir.
Logan Oyuncuları
Hugh Jackman
Patrick Stewart
Boyd Holbrook
Eriq La Selle
Dafne Ken
Logan Yönetmeni
James Mangold