Wolverine Serisi Filmleri - Wolverine Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

X-men filmlerinden tanıdığımız bir karakter olan Wolverine, son derece güçlü ve aynı zamanda korkusuz bir karakterdir. Kendi kendini iyileştirme yeteneği olması ve ellerinden ölümcül pençeler çıkarması oldukça ilgi çekmeyi başarmıştır. Hugh Jackman ile özdeşleşen Wolverine karakteri fazlasıyla sevilmiştir.



X-men filmlerinde en merakla beklenen ve en sevilen karakterlerin başında gelmektedir. Tabi bu başarının sonucunda Wolverine karakterini odağına alan bir serinin çıkması kaçınılmaz olmuştur. Wolverine serisi aksiyon, bilimkurgu, gerilim ve daha birçok unsuru bünyesinde barındıran bir seri olmuştur.



Wolverine Serisi Filmleri ve İsimleri

Büyük bir başarı yakalayan X-men serisi ile hayatımıza giren Wolverine, bu macera dolu yolculuğa kendi serisi ile devam etmiştir. Wolverine serisine ait olan filmlerin isimleri şöyledir; X-Men Başlangıç: Wolverine, The Wolverine ve Logan.

1.X-Men Başlangıç: Wolverine

Serinin bu ilk filminde X-Men dünyasına ait olan Wolverine'nin hangi yollardan geçtiği ve nasıl ölümcül bir silaha dönüştüğü işlenmiştir.



X-Men Başlangıç: Wolverine Konusu

Filmin ana karakteri Logan adında özel güçleri olan bir mutanttır. Logan hayatında birçok sorun yaşamış ve daha küçük yaşta yaşantısı farklı bir boyut kazanmıştır. Serinin bu ilk filminde Logan'ın yaşantısı ve Wolverine olma süreci etkileyici bir dille anlatılmıştır.



X-Men Başlangıç: Wolverine Vizyon Tarihi



Film 1 Mayıs 2009 tarihinde gösterime girmiştir.



X-Men Başlangıç: Wolverine Oyuncuları

Hugh Jackman

Ryan Reynolds

Bryan Singer



X-Men Başlangıç: Wolverine Yönetmeni

Gavin Hood

2.The Wolverine

Wolverine serisine yeni bir halka ile dönen Logan bu filmde daha güçlü düşmanlar işe mücadele edecektir.

The Wolverine Konusu

2. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl olan 1945 yılında Wolverine, Yoshida adında birisiyle karşılaşıyor. Yoshida, amansız bir hastalığa yakalanınca çareyi Wolverine'de bulacağını düşünüp onu evine davet ediyor. Bu daveti kabul eden Wolverine işin iç yüzünün farklı olduğunu ve Yoshida'nın amacının farklı olduğunu anlayacaktır.



The Wolverine Vizyon Tarihi



Film 26 Temmuz 2013 tarihinde gösterime girmiştir.



The Wolverine Oyuncuları

Hugh Jackman

Tao Okamoto

Rila Fukushima

Hiroyuki Sanada



The Wolverine Yönetmeni



James Mangold

3.Logan



Serinin bu 3. filminde farklı bir hikaye işlenmiştir. Aksiyon dolu sahnelerle hafızalara kazınan Wolverine bu filmde biraz daha duygusal olacaktır.



Logan Konusu

Zaman hızla geçmiştir ve mutantlar ölmüşlerdir. Bu süreçte yaşlanan Logan yanına Profesör Charles'ı alarak beladan uzak durmaya çalışmaktadır. Ancak, hiç olmadığı kadar yorgun olan Logan'ı bela tekrardan gelip bulacaktır. Güçleri azalan Logan, hayatta kalmaya çalışan bir grup yeni nesil mutanta yardım etmek zorunda kalacaktır.

Logan Vizyon Tarihi

Film 1 Mart 2017 tarihinde gösterime girmiştir.



Logan Oyuncuları

Hugh Jackman

Patrick Stewart

Boyd Holbrook

Eriq La Selle

Dafne Ken

Logan Yönetmeni

James Mangold