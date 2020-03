White&Simple'dan Kadınlar Günü'ne Özel 3D Nakışlı Motto'lu Tshirt'ler

Ölçülü ve işlevsel bir estetik anlayışıyla yola çıkan White&Simple, "herkes bana baksın" mesajından farklı olarak, sadeleştirilmiş ve somut renkler kullanarak Kadınlar Günü'ne özel yeni bir koleksiyon tasarladı. "I'm a woman", "she believed she could so she did" , "you are beautiful" gibi mottolarla kadınlara güç veren tshirtler White&Simple'da.

Daha çok kumaşa ve forma odaklanarak; sade çizgileri, zarif siluetlerle buluşturarak minimalist Mood T-Shirtler tasarlayan White&Simple'ın web sitesinden 3D nakışlı tshirtlerle artık kendi tshirtünüzü tasarlayabilirsiniz.

Bu Kadınlar Günü'nde kendini şımartmak isteyen tüm kadınlar, White&Simple'ın kişiselleştirilen 3D nakışlı tişörtleri ile kendilerini daha çok seviyorlar.