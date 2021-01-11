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Whatsapp'ın 2021 Sözleşmesi Nedir, Sözleşme Neleri Kapsıyor?

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Whatsapp'ın 2021 Sözleşmesi Nedir, Sözleşme Neleri Kapsıyor?
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"Whatsapp'ın 2021 sözleşmesinde kullanıcı bilgilerinin ticari ve güvenlik amaçlı paylaşılabilir hale geliyor olması, rehberdeki numaraların bile bu uygulamaya dahil edilmesi kullanıcıları ürküttü. Whatsapp'a benzer uygulamalara geçiş hızlandı. Peki bu sözleşme ne anlama geliyor? Yeni Medya Bölümü Öğretim Üyesi İsmail Hakkı Polat anlatıyor..."

Whatsapp'ta neler oluyor?Whatsapp'ın 2021 için hazırladığı kullanıcı sözleşmesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Kullanıcı bilgilerinin ticari ve güvenlik amaçlı paylaşılabilir hale geliyor olması, rehberdeki numaraların bile bu uygulamaya dahil edilmesi kullanıcıları ürküttü. Whatsapp'a benzer uygulamalara geçiş hızlandı. Peki Whatsapp'ta ne yapmaya çalışıyor? Kullanıcıların bütün bilgileri veya yazışmalardan elde edilen veriler ticari kuruluşlara ya da FBI, CIA gibi istihbarat kuruluşlarına satılabilecek mi? Whatsapp şimdiye kadar yapmadığı neyi 2021'de yapmayı planlıyor? Bütün bunları Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat ile konuştuk...
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