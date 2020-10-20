Vücut Pozitifliği İle Obeziteyi Karıştırmayın!

Obezite bir yaşam tarzı değildir

Vücut pozitifliği, son günlerde popüler kültür tarafından oldukça benimsenen ve tüm dünyada ünlü isimler de dahil olmak üzere öncülüğü yapılan, ilgi gören bir sosyal hareket olmaya başladı. Büyük beden kadınları ve erkekleri güçlendirmek ve onlara ışık tutmak için oluşturulmuş, aynı zamanda toplumun fiziksel bedeni görme biçimlerine meydan okuyan sosyal bir hareket olan vücut pozitifliği, daha önceki nesillerde "ideal" olarak kabul edilen beden ölçüleri sınırlarını yıkmaya çabalıyor ve büyük beden kişileri kendiyle barışık olmaya çağırıyor. Ancak bu akıma kapılıp obez olmayı ideal ölçü kabul eden bir çok insan var. Bu yaklaşım insan ve toplum sağlığı açısından son derece tehlikelidir.

Kendinizi 'sağlıklı bedeninizle' sevin

"Kendini sev, bedenini sev" başlıkları altında ilerleyen akım toplumda yanlış algılanarak beden sağlığında tahribata yol açabiliyor. Her bedenin kendine özel ideal ölçüleri vardır. Bu denge her insanda aynı olamaz. Beden kaldırabileceğinden fazla kilo alırsa, bu kilolar diğer hastalıkları da beraberinde getirir. Fazla kilo ve obezite; şeker, tansiyon, kalp ve damar hastalıkları gibi birçok hastalığa yol açar. Kendimizi elbette ki sevelim ancak sağlıklı bir bedenle sevelim.

Obezite kaderiniz değil

Obeziteden doğru operasyon ve tedaviyle kurtulmak mümkün. Tüp mide ameliyatı, günümüzde obez hastalar tarafından en çok tercih edilen ve başarı oranı en yüksek olan tedavi yöntemidir. Uzman doktor ve onun çizeceği yol haritası ile obeziteden tahmininizden daha kolay ve kısa sürede kurtulabilirsiniz. Obezite kaderiniz değil.