Vücut Diliniz İlişkiniz Hakkında Çok Şey Söylüyor!

Terapistler, bir ilişkinin kötü gidip gitmediğini sadece çiftin oturuş şekline bakarak anlayabileceklerini söylüyorlar. Yine terapistlere göre, kolların ve bacakların çaprazlanması iyi bir işaret değil. Eşlerden biri sırtı eşine dönük otururması, çiftin cinsel yaşamları iyi olsa bile, kendilerini hem fiziksel hem de duygusal olarak birbirlerine kapattıklarını işaret ediyor.

Dokunmamak kötü bir işaret

Uzmanlar, dokunmamanın gerçekten kötü bir işaret olduğunu söylüyor. Partneriniz ile birbirinize aşk methiyeleri düzdüğünüz zamanı çoktan geçmiş olabilirsiniz. Bu, zamanla yok olabilecek bir şeydir ve sorun yoktur. Peki yemek yerken yanaktan makas almak, film izlerken dizine yatmak, hiçbir sebep yokken sarılmak, saçlarını karıştırmak... Bunlar da geride kaldıysa işte o zaman sorun başlar.

Çift terapistleri, dokunma duygusunun romantik ilişkilerde bağlantı ve yakınlığın yapı taşıdır olduğunu söylüyor. Bunun yanı sıra sağlıklı bir ilişki mutlaka partnerinizin size ne sıklıkla dokunduğuyla ya da sizin temasınıza ne sıklıkla karşılık verdiğiyle ilgili değildir. Yani çok sık temas halinde olan çiftlerin ilişkileri kesinlikle sağlıklıdır diyemeyiz. Sağlıklı bir ilişkinin birçok etmeni vardır ve dokunmak en önemli maddelerden biridir.

Göz teması eksikliği

Göz teması eksikliği, ilişkinizde iyiye işaret değildir. Göz teması kurmak samimiyet gerektirir. Bu sadece göz göze gelip uzun süre bakışmak değil, birbirinize bakmak anlamına gelir. Birbirinize bakıp bakmamanız da ilişkiniz için oldukça önemlidir. Unutmayın, insanlar sevdikleri şeylere bakarlar! Eğer göz temasınız azalırsa ilişkinizi tehlikeye girdiğini anlayabilirsiniz.