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Vücudunuzu Sevmeyi Öğrenin! İşte Size Yardımcı Olacak 5 İpucu...

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Vücudunuzu Sevmeyi Öğrenin! İşte Size Yardımcı Olacak 5 İpucu...
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"Özellikle dış görünüş söz konusu olduğunda, kadınlar bazen duruma fazla eleştirel yaklaşabilir. Elbette herkesin kendine önem vermesi gerekir, ancak bunun tek nedeni fazla kilolar değildir."

Hele ki kilo vermeye çalıştığınız bir dönemdeyseniz, bedeninizi her zamankinden daha çok sevmeniz gerekir. Çünkü bedeninizle barışık olmamak, depresyona kadar ilerleyen ruhsal sorunları da beraberinde getirebilir. Bu da diyetinize olumsuz etki eder. Öyleyse her şeyin başı sağlık diyerek, ruh sağlığınızı iyileştirecek 5 önemli ipucunu paylaşıyoruz.

1- Kendinize iyi davranın

Her şeyden önce, kendinizi bu kadar eleştirmeyi bırakın. Kendinizle konuşurken nazik olmanız çok önemli. Sevdiğiniz bir arkadaşınıza veya ailenize asla söylemeyeceğiniz şeyleri kendinize de söylemekten kaçınmalısınız.

2- İstediğinizi giyin

Eski kıyafetlerinizi artık giymiyor musunuz?  Belki o çok sevdiğiniz tulumları ve dar kot pantolonları gardırobunuza tekrar eklemenin vakti gelmiştir.

Giyindiğinizde kendinizi eleştirmeye başlamadan önce sorgulamanız gereken ilk şey; rahat olup olmadığınız. Kendinizi iyi hissediyorsanız sorun yok demektir. Biri size bir şey söylerse gülümseyin ve oradan yavaşça uzaklaşın. Zaten hayatınızda bu tür bir olumsuzluğa ihtiyacınız yok.

3- Vücudunuza önem verin

Sahip olduğunuz en önemli şey vücudunuz ve siz de ona iyi bakmalısınız. Bu durumda, uzman bir diyetisyenle sağlıklı kilo vermeyi ya da almayı, spora gitmeyi deneyin. Unutmayın, ölçülere takılmak yerine fiziksel olarak ne hissettiğiniz en önemlisidir.

4- Kendinizi diğerleriyle karşılaştırmayın

Sosyal medya bunu yapma konusunda en tehlikeli yer olabilir. Bütün gün diğer kadınlara bakıp, "Keşke onlar gibi görünsem" diye düşünmekten vazgeçin. Kendinizi kimseyle karşılaştırmanıza gerek yok, çünkü siz teksiniz ve kimse için olmasa da kendiniz için özelsiniz!

5- Kendinizi sevin

Kendinizi sevmeyi öğrenmek elbette bir gecede olabilecek bir şey değildir. Bazen kolunuzu kaldıracak haliniz yokken, diğer gün tüm dünyayı kurtarabilecek kadar güçlü hissedebilirsiniz. Düştüğünüz zamanlarda endişe etmeyin, kendinizi sıkmadan akışına bırakmayı deneyin. Çünkü kötü günler eninde sonunda geçiyor ve sonrasında yerini güzel şeylere bırakıyor. 

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