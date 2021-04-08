Vual Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Vual Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Vual kumaş penye iplikten seyrek bir şekilde dokunan kumaştır. Yüzde 100 pamuktan üretilen bu kumaş cilde hava aldırırken ipek kumaşa da benzerlik gösterir.

Vual Kumaş Nedir?

İnce numaralı olan gaze edilmiş kumaşlara vual kumaş denilmektedir. Yüksek bükümlü penye iplikten üretilen bu kumaş türü genellikle pamukludur. Rahat nefes alan vual kumaş oldukça da hafiftir. İnce örtü anlamına gelen vual kaygan ve oldukça parlak bir yapıya benzer. Vual kumaş yapısı itibari ile özellikle ipek kumaşa benzemektedir.

Vual Kumaş Nasıldır?

Birbirinden farklı renk ve desende çeşitleri olan vual kumaş seyrek ve ince numaralı şekilde dokunarak elde edilir. Baskı desenli, yollu ve baskı desenli türleri olan bu kumaş renk ve desen açısından oldukça zenginlik göstermektedir. Doğal bir lif olan pamuktan üretilen vual kumaş vücutta alerjik reaksiyon göstermez. Teri de emen vual kumaş oldukça rahat bir giyim kalitesi sunmaktadır. Bu kumaş cilde nefes aldırır.

Vual Kumaş Terletir mi?

Desen ve renk olarak oldukça yüksek bir çeşitliliğe sahip olan vual kumaş hava geçirme özelliğine sahiptir. Hafif ve şeffaf bir yapısı bulunan vual kumaş vücuttaki teri emerek rahat bir giyim kalitesi ve kullanım kolaylığı sunar. Nefes alabilen bir yapısı olan vual kumaş kişide terletme de yapmaz.

Vual Kumaş Özellikleri

Çeşitli özellikleri olan vual kumaş tamamen pamuktan üretilebilir. Bunun yanı sıra pamuk ve keten karışımı vual kumaş da bulunmaktadır. Vual kumaş genel olarak hafif bir dokuya sahip olmasının yanı sıra düz dokuma da yapılmıştır. İlkbahar ve yaz aylarında yoğunlukla kullanılan bu kumaş nemi emerek vücutta terleme yapmaz. Vual kumaşlar özellikle ince, kaygan ve yumuşak bir dokuya sahip olması ile bilinir. Yarı şeffaf olan vual kumaş çoğunlukla iç de göstermektedir. Vuaş kumaş görüntüsü ve yapısı itibari ile oldukça şık bir görünüme sahiptir.

Vual Kumaş Kullanım Alanları

Son yıllarda çok popüler olan vual kumaş yaz ve ilkbahar mevsiminde giyilen kıyafetlerin üretiminde kullanılır. Özellikle tesettür modasında vual kumaştan yararlanılır. Vual kumaş eşarp ve şal üretiminde de yer alır. Vual kumaştan elbise, şalvar, plaj kıyafetleri, pareo, iç çamaşırı ve gecelik de üretilebilir. Ayrıca vual kumaş ev tekstilinde de çok sık kullanılır. Yastık kılıfı, örtü ve battaniyenin yanı sıra çarşaf üretiminde de vual kumaştan yararlanılabilir.

Vual Kumaş Esnek midir?

İnce ve hassas bir yapısı olan vual kumaş çoğunlukla saf pamuktan üretilmektedir. İç gösteren vual kumaş şeffaf yapıdadır. Hava geçirgenliği olan vual kumaş ciltte terletme de yapmaz. Bunun yanı sıra vual kumaş yapısında kullanılan ipliğe göre esnekliğinde değişkenlik gösterebilir. Vual kumaşı da çoğunlukla az esnek bir yapıda olması ile bilinir.

Vual Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Vual kumaş çoğunlukla soğuk suda ve elde yıkanmalıdır. Narin ve hassas olan vual kumaş çamaşır makinesinde en düşük sıcaklıkta da yıkanabilir. Vual kumaşlarda genellikle kuru temizleme yapılması önerilmektedir.

Vual Kumaş Sıcak Tutar mı?

Vual kumaş genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde kullanılır. Cilde hava aldıran ve ince yapılı olan bu kumaş kış mevsiminde pek kullanılmaz. Serin bir yapısı olan vual kumaş sıcak tutmaz. O nedenle vual kumaş genellikle yazın tercih edilir.