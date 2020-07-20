Vitamin Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

Kişinin sağlıklı bir yaşam sürmesinde, gıdalar ile alınan vitamin ve mineraller büyük rol oynar. Yağda ve suda eriyenler olarak iki ana gruba ayrılan vitaminlerin büyüme, hücre yenilenmesi, enerji üretimi gibi pek çok görevi vardır. Bu anlamda vitaminlerin vücudun biyokimyasal işlevlerinin sürdürülebilmesi konusundaki önemi tartışılamaz. Cilt, doku, organ ve kemiklerin sağlıklı işleyişini sağlayıp normal fonksiyonlarını yerine getirmesine katkıda bulunan vitaminler, gıdalar yoluyla yeterince alınamadığında hekim kontrolünde takviye olarak alınabilir. Bir ya da birden fazla vitaminin eksikliğinde kişide pek çok farklı şikayet görülebilir.

DERİ VE KEMİK RAHATSIZLIKLARINA DİKKAT



Kansızlık ve sinir sistemine ait şikayetlerin yanı sıra göz, deri ve kemik rahatsızlıkları, sıklıkla vitamin eksikliklerine bağlı olarak oluşur. Kişinin bellek fonksiyonlarının gerilemesi, enerji düşüklüğü, hâlsizlik ve yorgunluk gibi belirtiler ise vitamin eksikliklerine bağlı olarak ortaya çıkan semptomlardan bazılarıdır. Vitamin eksikliğine bağlı olarak yaşanan enerji düşüklüğü, vücut ağrıları ve uykusuzluk, günümüzde en sık rastlanan vitamin eksikliği belirtilerindendir.



B12 VİTAMİN EKSİKLİĞİ ANEMİYE YOL AÇABİLİR



Fiziksel yorgunluk, kişinin normalde yapabildiği işleri kas yorgunluğuna ya da enerji düşüklüğüne bağlı olarak yapamaması olarak açıklanabilir. Zihinsel yorgunluk ise kişinin düşüncelere ve olaylara konsantre olamamasına yol açar. Kişinin uykulu ve dalgın olmasına yol açan zihinsel yorgunluk da fiziksel yorgunluk gibi vitamin eksikliğinden kaynaklanabilir.



Gıdalar yoluyla alınan proteinin vücut tarafından kullanılmasını kolaylaştıran B12 vitaminin referans aralığından daha düşük düzeyde olması kişide yorgunluk, hâlsizlik, iştahsızlık ve anemiye yol açabilir. Kişinin düşüncelerini toplamasında ve harekete geçmek konusunda zorluk yaşamasına yol açan B12 vitamin eksikliği, suda çözünebilen bir vitamin türü olan B12'nin vücutta çok az miktarda depolanmasından kaynaklanır.



HANGİ VİTAMİNLERİN EKSİKLİĞİNDE YORGUNLUK GÖRÜLÜR?



DNA ve miyelin sentezinde önemli bir paya sahip olan B12 vitamini aynı zamanda kırmızı kan hücrelerinin üretilmesini sağlar. Vücut tarafından sentezlenemeyen vitaminlerden biri olan D vitamini ise gıdalar yoluyla alınabilse de asıl D vitamini kaynağı, güneş ışığıdır.



B12 ve D vitaminin yanı sıra hormon salınımı ve kırmızı kan hücrelerinin üretiminde rol oynayan B5 vitamini eksikliğinde de sıklıkla hâlsizlik ve yorgunluk şikayetleri oluşabilir. Yumurta başta olmak üzere, balık, tavuk, peynir ve kuru baklagiller gibi pek çok besin kaynağında bulunan B5 vitamini eksikliğinin gıdalar yoluyla giderilmesinin son derece kolay olduğunu, ancak gerekli durumlarda kişiye B5 vitamin takviyesinde de bulunulabilir.