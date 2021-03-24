Vişne Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Vişne Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Vişne ağacı soğuğa dayanıklı bir ağaçtır. Özellikle yaz aylarında meyve veren bu ağaçların bakımına da çok dikkat edilmesi gerekir. Vişne ağacı ise yayvan bir taç şeklindedir.

Vişne Ağacı Nedir? Vişne Ağacı Hakkında Bilgi

Vişne ağacı soğuk hava koşullarına dayanıklı bir ağaç olarak bilinmektedir. Buna göre vişnenin odun kısımları 40 derece ve çiçek tomurcukları da -2 dereceye kadar soğuk hava koşullarına dayanabilir. Vişne ağacı çok yağış alan yerlerde sulanmaya gerek kalmadan vişne ağacı yetiştiriciliği de yapılmaktadır.

Vişne Ağacı Latince İsmi

Türkiye genelinde çok fazla vişne ağacı yetiştiriliyor. Kolay bir şekilde yetiştirilen vişne ağacının Latince ismi ise P. Cerasus olarak bilinmektedir. Her yıl birbirinden lezzetli meyveler veren vişne ağacının bakımının da uygun koşullarda yapılması gerekir.

Vişne Ağacı Özellikleri

Vişne ağacı genel olarak kuru, kireçli ve kumlu topraklarda yetişir. Mahlep anacı kullanılan vişne ağaçlarının kuraklığa dayanıklılığı da artar. Vişne ağacı için süzek derin bir şekilde havalanan topraklar uygun olur. Vişne ağaçları kapama bahçe tesislere aralıklı olarak dikilmektedir. Vişne ağacının kurak geçen zamanlarda 2 ve ya 3 defa sulanması da gerekebilir.

Vişne Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Vişne ağacı genellikle sonbaharın sonuna doğru dikilebilir. Bu dikim de fidanlar uyanmadan Nisan ayının ikinci haftasına kadar sürebilir. Tüplü vişne fidanlarının kökleri saksı ve ya toprakta olduğu için yılın 12 ayında da rahatlıkla istenildiği zaman dikilebilir.

Vişne Ağacı Nerede Yetişir?

Türkiye'de en fazla yetişen ağaçlardan birisi de vişne ağacıdır. Vişne ağacı Türkiye genelinde Ege Bölgesi, İç Anadolu ve Karadeniz Bölgesi'nde yer alan pek çok şehirde yetişmektedir. Özellikle Karadeniz Bölgesinde vişne yetiştiriciliği yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Vişne Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Vişne ağacının yetiştirilmesine çok dikkat edilmelidir. Genellikle serin ve soğuk iklimleri seven vişne ağacı yağış alan yerlerde yetişir. Genelde kışın dinlenme dönemi olan vişne ağaçları budaması da havaların çok soğuk olmadığı zamanlarda yapılır. Ege ve Akdeniz kıyılarında kışın çok sert geçmediği zamanlarda vişne ağacının budaması da yapılabilir.

Vişne Ağacı Yaprak Döker mi?

Vişne ağaçlarının bakımı ve budanmasına çok dikkat edilmesi gerekir. Türkiye genelinde pek çok ilde yetiştirilen vişne ağacı sonbahar aylarında yapraklarını dökmeye başlar. Bu dönemde vişne ağaçları budanırken bu işlem kış sonunda ağaçlar uyanıncaya kadar da sürdürülür.

Vişne Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Vişne ağaçları özen isteyen ağaçlardandır. Toprağını ve bulunduğu bölgenin iklim koşullarını seven vişne ağacı oldukça verimli bir süreç geçirir. Bunun için vişne ağacının belli aralıklar ile sulanması ve budanması da gerekmektedir.

Vişne Ağacı Faydaları Nelerdir?

Türkiye genelince bolca yetişen vişnenin faydaları saymakla bitmez. A ve C vitamini açısından zengin olan vişnenin saplarından çay da yapılmaktadır. Vişne saplarından yapılan çay ise iştahı kapatırken kilo vermeye de yardımcı olur. Vişne ise yüksek oranda beta- karoten içermektedir. Güçlü bir antioksidan olan vişne bağışıklık sistemini de güçlendirir.

Vişne Ağacı Hastalıkları Neler?

Vişne ağacının bakımı uygun şartlarda yapılmadığı takdirde çeşitli hastalıklar ortaya çıkabilir. Özellikle meyve ağaçlarında armillaria kök çürüklüğü hastalığı görülebilir. Bu hastalık belirtisinde ağaçta şapkalı mantarlar görülmektedir. Ayrıca ağaç köklerinde de çürüklük oluşur. Bu meyve ağaçlarında kök ve kökboğazı çürüklüğü de oluşabilir. Ağaçların yapraklarında da hasarlar oluşabilir. Vişne ağaçlarında çiçek monilyası hastalığı da görülebilir. Bu hastalıkların belirtisi görüldüğünde mutlaka önlem alınmalıdır.

Vişne Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Vişne Ağacı Kullanım Alanları

Vişne ağacının meyvesi tüketilebildiği gibi vişne dalları ve yapraklardan da çay yapılabilir. Kozmetik sektöründe de kullanılan vişne cilt sağlığını korur. Güçlü bir antioksidan olan vişne düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini korur. Tatlı ve pastacılık sektöründe kullanılan vişneden marmelat ve reçeller de yapılabilir. Vişnenin kullanım alanları oldukça geniştir. Vişne çoğunlukla toplum içinde meyve olarak tüketilir.