Viskon Kumaş Nedir, Nasıldır Ve Terletir Mi? Viskon Kumaş Özellikleri Ve Kullanım Alanları

Moda ve giyim sektöründe yaygın olarak tercih edilen ve doğal kumaşlar arasında bulunan viskon kaliteli ürün sınıfı içerisinde bulunur. Yapıları itibariyle viskon kumaşlar oldukça konforlu bir kullanım sunar. Bu da pijama, yazlık ürünler, iç çamaşırı ve diğer tekstil alanlarında sıklıkla tercih edilmelerini sağlar.

Viskon Kumaş Nedir?

Viskon kumaş selüloz kullanılarak üretilen ve oldukça yüksek bir emiş gücüne sahip olan tekstil ürünleri arasında bulunur. Konforlu bir kullanım sunması ve hava geçirgen yapıya sahip olması giysilerinde rahatlık isteyen kişilerin tercih etmesini sağlar. Viskon kumaşlar pamuk kumaşlara oranla kendi ağırlığının yaklaşık 1.2 katı kadar emiş gücüne sahip olur.

Viskon Kumaş Nasıldır?

Viskon kumaş denilince akıllara gelen ilk şey konfor olmaktadır. Nitekim bu kumaş türü doğal yöntemler kullanılarak elde edildiği ve hiçbir sentetik madde içermediği için rahatlığı beraberinde getirir. Hava geçirgen bir yapıya sahip olmaları ve yüksek oranda nem emebilme özellikleri sayesinde yazlık ürün üretiminde sıklıkla kullanılır.

Viskon Kumaş Terletir mi?

Viskon kumaşlar hava akışını serbest bırakacak bir yapıya sahiptir. Bu nedenle oldukça konforlu bir kullanım sunmaktadır terleme sorununu tamamıyla ortadan kaldırır. Oldukça güçlü emiş özelliğine sahip olmaları ise yaz aylarında kullanımını ideal kılar. Viskon kumaşlar doğal yöntemler kullanılarak geliştirildiğinden giyildiği zaman sanki yokmuş hissini oluşturur.

Viskon Kumaş Özellikleri

Viskon kumaşların en belirgin özelliği yüksek emiş gücü olmaktadır. Bu da yaz ayları için oldukça konforlu ürünler geliştirme konusunda büyük avantaj sağlar. Göze çarpan bir diğer özelliği ise hava geçirgen bir yapıya sahip olup içini göstermemesidir. Yani hem rahat kıyafetler giymeyi tercih edip hem de şıklığı korumak Viskon kumaşlar ile mümkün olur. Dikkat çeken bir diğer özelliği ise viskon kumaşların oldukça esnek bir yapıya sahip olmasıdır.

Viskon Kumaş Kullanım Alanları

Tamamen doğal yöntemler kullanılarak geliştirilen viskon kumaşlar ilk olarak kadın iç çamaşırı için tercih edilir. Satenimsi bir yapıya sahip olması ve kullanımı ile konforu beraberinde getirmesi viskon kumaşların tercih sebebidir. Aynı şekilde gecelik, yazlık gömlek, tişört ve elbise yapımında da yaygın olarak başvurulur. Emiş gücü yüksek olan ürünler olduğundan viskon kumaşlar ayrıca doğal boyama yöntemlerinin kullanıldığı baskı ürünleri için de uygundur.

Viskon Kumaş Esnek midir?

Üretimi yapılan tekstil ürününe göre viskon kumaşlar genellikle esnek bir yapıya sahip olur. Ancak üretim esnasında başka kumaşlar ile karıştırılması esneklik oranını azaltacaktır. Bu nedenle viskon kumaş kullanılarak üretilen kıyafetleri tercih etmeden önce karışım oranına dikkat etmek gerekir.

Viskon Kumaş Yıkanınca Çeker mi?

Doğal yöntemler kullanılarak üretilen bir kumaş türü olduğu için viskon kumaşlar hassas bir yapıya sahiptir. Bu durumda beraberinde özenli kullanımı getirip yıkama konusunda dikkatli olmayı zorunlu kılar. Viskon kumaşlar sentetik kumaş türlerine göre daha hassas yapıda olup genellikle elle yıkanması tavsiye edilir.

Viskon Kumaş Sıcak Tutar mı?

Yüksek emiş gücü ve hava geçirgenliği özelliği sayesinde Viskon kumaşlar sadece yazlık ürünler grubunda kullanılır. Bu nedenle kışlık ürünler için viskon kumaşlar doğru tercih olmayıp konforsuz bir kullanım sunacaktır. Eğer üretim esnasında başka kumaşlar ile karışımı yapılırsa kışlık ürünlerin geliştirilmesinde de uygun olacaktır.