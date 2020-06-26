Virüs Kapmadan Tatil Nasıl Yapılır?

Otel, tatil köyü, konaklama, yeme-içme tesisleri hijyen kriterleri çerçevesinde uluslararası standartlara göre denetlenecek. Tatilcilerin virüsten kendilerini korumaları için neler yapması gerektiğiyle ilgili Dahiliye Uzmanı Dr.Fatih Kaya önerilerde bulundu.

Yaz aylarında ve sıcak havalarda virüsün etkisini kaybetmediği uyarısında bulunan Kaya, güney yarımkürede şubat, mart ve nisan aylarında yaz dönemi yaşandığını ancak yüksek bulaşmanın sürdürdüğünü, virüsün yakın mesafeden (1,5 metre) bir taşıyıcıdan diğer insana bulaştığını unutmamak gerektiğini söyledi.



SOSYAL MESAFEYİ HAVUZDA DA KORUYUN



Tatile gidecekler bu yaz müstakil ev, yazlık site, karavan, çadır, yat, yelkenli gibi alternatifleri kullanarak, kişi sayısı az olacak şekilde veya yayla tatili yapabilirler. Gemi, turistik turlar ve kalabalık mekanlardan uzak durulmalı.



ELDİVEN TAKMAYIN



Kesinlikle eldiven takılmamalı, tokalaşma ve sarılmalardan kaçınılmalıdır. Kalabalık ortamlarda 1.5 metre mesafeye dikkat edilmeli. Yaz aylarında 35 derecinin üzerinde maskeyle dolaşmak nefes almayı zorlayacaktır. Astım, KOAH, nefes darlığı, yüksek tansiyon, kalp hastaları sıcak havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmasınlar. Zorunlu kalınırsa insanlara dikkat ederek maskesiz kısa süreli dolaşabilirler.



Günlük egzersiz ve fiziksel hareketler ihmal edilmemeli. Yaz aylarında ishal, viritük enfeksiyonlar, güneş çarpmaları, travmalar gibi çok görülen hastalıklar olursa dinlenerek bu süreç geçirilmeli.