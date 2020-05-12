Virüs Denizden Bulaşır mı?

Hava sıcaklıkları yükseldikçe biraz rahatlama olacak. Eğer sayılar böyle giderse, vaka sayıları artmazsa haziran ayında biz tatil planlarına başlarız. Ancak her şeyin normale bir anda dönmesi çok zor. Mutlaka önlemlerin alınması gerekiyor. Oteller ve pansiyon tarzı yerler için bir genelge yayınlanacak, mesafeler ayarlanacak. Açık büfeler kaldırılacak. Şezlonglar arasında mesafeler olacak. Bunlar ayarlanırsa herhangi bir sorun olmayacaktır.

Denizden virüs bulaşmaz

Yaz mevsiminin gelmesiyle pek çok insan denize girmek istiyor ancak virüs bulaşacağı endişesiyle kararsız kalıyor. Denizden pek bir şeyin bulaşması mümkün değil. Deniz, izotonik su dediğimiz bir su. Denizde o kadar çok su var ki, her şey suyun içerisinde çabukça dağılıyor. Sizin alacağınız bir tane iki tane virüsle enfekte olunması mümkün değil. Denizden virüsün bulaşmaz.

El hijyenine dikkat edilmeli

Maske takmak, el yıkamak gibi tedbirlere sıkıca uyulmasına devam edilmesi gerekiyor. Kalabalık bir ortama giriliyorsa mutlaka maske takılmaya devam edilmesi gerekiyor. El hijyenine dikkat edilmesi gerekiyor. Koronavirüs bitti artık ellerimizi yıkamayalım gibi bir düşünce yanlıştır. Organlarımız arasında en çok ellerimizi kullanıyoruz. Ellerimizi sürekli yüzümüze gözümüze sürüyoruz. Ellerin temizliğine dikkat edilmesi şart.