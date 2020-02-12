Versace’den İddialı Tasarımlar

Saat tutkunlarıyla, dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat farkıyla buluşan Versace koleksiyonunda yer alan Palazzo Empire Greca ve Virtus; zamanı ve ihtişamı, sanatsal dokunuşlarla buluşturuyor.

Palazzo Empire Greca’nın odak noktasında markanın ikonik sembolü Medusa yer alıyor. Saatin Greca deseni başroldeki Medusa'yı adeta korurcasına bezelini çevrelerken, deri kayışta da kullanılan Greca deseni, tasarımdaki sanatsal dokunuşun altını bir kez daha çiziyor.

İlhamını barok tarzdan alan Virtus, kadranın ortasında yer alan altın rengi büyük V harfi ve sofistike yapısıyla odak noktası olmayı başarıyor. Çelik ve altının uyumunu gözler önüne seren bilezik ise modern tasarımlı ince kasayla zarafetle bütünleşiyor.