'Venüs Face' Estetiği Nedir?

Zaman içinde insanlar yaşlandıkça, yüzlerindeki deri gevşeyerek yer yer sarkmalar geliştirebiliyor. Çene hattı çizgisi yumuşayarak gıdılara dönüşebiliyor ve yüz hatları zamanla kaybolmaya başlıyor. Yüz şekillendirme ameliyatıyla, belirgin yüz hatları elde edilebiliyor. Bununla birlikte yüz daha havalı, estetik, sıkı ve gergin oluyor. Bu yüzden çok fazla tercih edilmektedir. Özellikle çalışan genç kadınlar ve genellikle ilk doğumunu yapmış anneler tercih ediyor.

Gıdı azalıyor, çene belirginleşiyor

Venüs face ile yüz hatları daha da belirginleştiriliyor, yüz ovali ortaya çıkarılıyor. Bunu yapmak için genellikle ya kare şeklinde, yüzü aşağı düşmüş ya da yuvarlaklaşmış, yüz şeklini kaybetmiş bireyler tercih ediliyor. Bu operasyon özellikle yüzünde sarkma olmayan ama şekli yeterince yerinde olmayan genellikle 50 yaş altında genç ve orta yaşlı bireylere uygulanıyor.

Boyun bölgesi gıdı altına liposuction yapılıyor. Bu alan liposuction ile inceltiliyor. Boyun yağları alınarak ince bir boyun hattı oluşturuluyor. Çene hattını belirginleştirmek için bu alınan yağlardan çene ucuna, dudak kenarından aşağıya doğru inen çizgilere, çene kenarı şekillendirme dolguları yapılıyor. Böylelikle bu hat belirginleştiriliyor. Gıdı azalıyor, çene belirginleşiyor.

Star yanağı oluşturuluyor

Yanakların yuvarlaklığını gidermek için ağız içinden yapılan birer santimetrelik küçük deliklerden ağız içinden yanaklardaki yağlar azaltılıyor. Star yanağı denilen yanak şekli elde ediliyor. Aynı ameliyatta yanak bölgesinde çökertilen alanın üst tarafında kalan alanlar ve göz altlarında kalan çukur alanlar yine kendi yağından inceltilmiş kök hücreden zengin yağ dolguları ile dolduruluyor.

Eğer ihtiyaç varsa kaş kenarları ve kaş altına da dolgu yapılıyor ve kaşların daha yüksek, gözlerin de daha çekik ve seksi bakması sağlanıyor. Bunların tamamını bittiğinde yüz yukarı doğru bakan, daha havalı, daha gergin görünümlü, hatları ortaya çıkmış ve daha kadınsı olarak kendini gösteriyor. Buna da venüs estetiği ya da yüz şekillendirme deniyor. Bu işlem 20'li yaşlardan itibaren 50 yaşına kadar ortalama 30'lu yaşlardaki kadınlar için yapılabilen oldukça etkin, sonuçları kalıcı bir yüz şekillendirme sistemi.

Kimlere yapılıyor?

Yüz şekillendirme operasyonu herkese yapılamıyor. Yüz şekillendirme operasyonunda yüzün uygunluğu ve sağlık durumu önemli bir kriter. Öncelikle, yüzün sıkı, gergin olması ve sarkmaların olmaması gerekiyor. Kişinin cilt hastalıklarının olmaması da lazım. Bu işe psikolojik alt yapısının, genel sağlığının uygun olması gerekiyor.

Uzun ve çökük bir yüze tedavi yapılamıyor. Venüs face, izsiz ameliyattır. İğnelerle ağız içinden yapılıyor. Kesinlikle dışarıdan bir kesi işareti görünmüyor. Herhangi bir yan etkisi de söz konusu değil. Operasyon sonrası birkaç günlük maske kullanımı öneriliyor. Yüz maskeleri kullanılıyor ve soğuk uygulamalar yapılıyor. Dört beş günlük ödemli dönem geçtikten sonra, genellikle birinci haftadan itibaren tamamen toplum içine çıkılabilir ve sosyal hayata dönülebilir. Taburcu olduktan sonra üçüncü günden sonra banyo yapmak mümkün. Birinci haftadan itibaren de spor yapmaya başlanabilir.