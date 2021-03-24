Venge Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Venge Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Venge ağacı, doğal yaşam alanının tahrip edilmesi sebebiyle nesli tükenmekte olan ağaç türleri arasındadır.

Venge Ağacı Nedir? Venge Ağacı Hakkında Bilgi

Venge ağacı kendine özgü koyu kahverengi renkli tropikal bir ağaçtır. Birçok dilde venge ağacının rengi literatüre geçmiş ve spesifik olarak venge rengini ifade etmek için kullanılmaktadır. Venge ağacının kabuğunun altı beyaza yakın sarı renktedir. Kesildikten birkaç ay sonra "venge" olarak ifade edilen koyu kahverengi ya da siyah rengine döner. Afrika'nın en fazla tercih edilen ağaçları arasında olması sebebiyle nesli tükenmeye yaklaşmıştır.

Venge Ağacı Latince İsmi

Venge ağacı Latince "Millettia Laurentii" olarak geçer. Venge ağacının bilinen diğer isimleri; panga panga,pangapanga, avong, mpande, Afrika gül ağacı ve sahte abanoz olarak bilinir.

Venge Ağacı Özellikleri

Venge ağacı boyu 15-20 metreye, çapı 1 metreye ulaşabilen tropikal bir ağaçtır. Açık damarlı, siyaha yakın koyu kahverengi renkli ve belirgin damarlı olması sebebiyle oldukça dekoratif ve şık görünümlüdür. Oldukça sert ve yoğun bir ağaçtır. Bu nedenle ağır bir ahşap işçiliği gerektirir. Mantar, termit ve böceklere karşı dayanıklıdır ve kolay kesilme özelliğine sahiptir. Kolay boya tutmasa da cilalanması oldukça kolaydır. Güçlü yapısı sebebiyle tornada işlenmeye uygundur. Alttaki açık ve üstteki koyu rengi sebebiyle ince işçilik ister.

Venge Ağacı Nerede Yetişir?

Venge ağacı, Afrika'da yetişen tropikal bir ağaç türüdür. Gabon, Kongo, Batı Afrika, Kamerun, Zaire ve Tanzanya gibi Afrika ülkelerinde yetişir. Ancak son yıllarda artan kereste kullanımı ve doğal yaşam alanı tahribatı sebebiyle IUCN Kırmızı Listesi'nde " nesli tükenmekte" olarak işaretlenmiştir.

Venge Ağacı Yaprak Döker mi?

Venge ağacı kışın yapraklarını döker ve yağmur sezonuyla birlikte pembe mor renkli çiçekler açar.

Venge Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Venge ağacı nemli toprakları ve tropikal iklimi seven bir ağaçtır. Bu nedenle toprağının ıslak olmasından hoşlanır. Düzenli yağmur, güneşlenme ve budamayla uzun yıllar sağlıklı şekilde yaşayabilir. Budanan venge ağaçları daha sağlıklı ve canlı olur. Ancak doğada kendi kendine, hiçbir müdahaleye gereksinim duymadan da kolaylıkla yetişebilir.

Venge Ağacı Faydaları Nelerdir?

Venge ağacı; koyu çikolata rengi, zengin ve şık görünümü sebebiyle her türlü dekoratif ürün ve mobilya yapımında sıklıkla kullanılır. Göze hoş gelmesinin yanı sıra Afrika geleneksel tıp tedavi yöntemlerinde de yoğun bir kullanımı vardır. Venge ağacının kabukları cilt sorunları, diyabet, yüksek ateş, fıtık, karaciğer hastalıkları, romatizma ve kabızlık gibi pek çok hastalığın tedavisinde ilaçlarda kullanılır. Açık yaralara, çiçek hastalığına ve epilepsiye de iyi gelir. Bal üretiminde arıların sıklıkla tercih ettiği ağaçlardan olduğu için sürdürülebilirlik için oldukça önemlidir.

Venge Ağacı Hastalıkları Nelerdir?

Venge ağacı; böcek, mantar, bakteri ve termitlere karşı dirençlidir. Bu nedenle kolay kolay hastalanmaz. Ancak yaprak ve gövde kısımlarında mantar, termit ve bakteri oluşumu gözlenirse bu hastalıklı alanların budama ve kesme yoluyla ağaçtan söküp atılması ve düzenli ilaçlama ağacı kısa sürede eski sağlığına kavuşturur. Kök çürümesi gibi kök hastalıklarındaysa hastalık geç tespit edilirse ağaç için oldukça zararlı hale gelebilir.

Venge ağacı oldukça yoğun ve sert bir ağaç olduğu için işlenmesi sırasında yoğun talaş oluşumuna sebep olur. Bu da işçilik sırasında zehirlenme riskini arttırır. Ahşap işleme aletlerinin kısa sürede tıkanmasına neden olduğu için işçilik sırasında el ve parmak kesilme riskini de yükseltir.

Venge Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Venge Ağacı Kullanım Alanları

Venge ağacı, kendine has rengi ve belirgin damarlarıyla oldukça şık görünümlü bir ağaçtır. Bu nedenle ahşap işçiliği, dekoratif ürünler ve mobilya yapımında kullanımı yaygındır. Dayanıklı ve yoğun bir malzeme olduğu için parke yapımında da kullanılır. Marangozluk işlerinde, kaplamalarda, dekorasyon ürünlerinde, tespih ve takı tasarımında kullanımı yaygındır. Ayrıca tedavi edici özellikleri sebebiyle ilaç bileşimlerinde de kullanımı mevcuttur.