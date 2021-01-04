Vejetaryenler İçin Sağlıklı Beslenme Önerileri

Ne tür bir vejetaryen olacağınıza karar verin

Vejetaryen mi yoksa vegan mı? Öncelikle neler yiyebileceğinize karar vermelisiniz. Sadece et, tavuk, balık mı yoksa süt ürünlerini de mi hayatınızdan çıkarmak istiyorsunuz? Bundan sonraki hayatınızda yiyip, yemeyeceklerinizin bir listesini hazırlamayı deneyin.

Yeni piramidinizi öğrenin

Tıpkı et yiyenler gibi vejetaryenler de sağlıklı beslenme ipuçları içeren bir yemek piramidine sahiptir ve bu besinler yolculuğunuz boyunca size yardımcı olurlar. Bu yeni piramidinizdeki besinleri ve porsiyonları bir uzmana danışarak belirlemeniz iyi bir fikir olabilir.

Yavaş ve emin adımlarla ilerleyin

Etsiz bir yaşama geçmek ilk bakışta zor gelebilir. Tüm yeni alışkanlıklar gibi bu büyük değişime de alışmanız zaman alabilir. Bunun için diyetinizden et grubunu yavaşça eksiltmeyi deneyin. Örneğin, haftanın belirli günlerini etsiz beslenmeye ayırın. Sonrasında yavaş yavaş öğünleri artırmak daha kolay olur.

Sevdiğiniz yiyecekleri alternatifleriyle değiştirin

Vejetaryenliğe yavaş adımlar atmanın başka bir yolu da basit değişiklikler yapmaktır. Barbeküyü seviyorsanız, sebzelerden oluşan bir barbekü partisi verin. Burger yemeden nasıl duracağınızı bilemiyorsanız, acılı sebzelerin ve sosların alabileceği patatesli menüler hazırlayın. Yerini doldurabileceğiniz şeyler bulduğunuzda vazgeçmesi daha kolay olacaktır.

Etiketleri kontrol etmeyi unutmayın

Vejetaryen olmaya karar verdiyseniz, yiyeceklerin etiketlerini okumaya ya da menüleri ince eleyip sık dokumaya hazırlıklı olmalısınız. İçlerinde sizin tercih etmeyeceğiniz yağlar ve ürünler kullanılmış olabilir.

Protein konusunda endişelenmeyin

Belki de en çok tereddütte kalınan konu protein eksikliğidir. Ancak yeşil mercimek başta olmak üzere pek çek baklagilde en az et ürünlerinde olduğu kadar protein olduğunu düşünürsek, bunun için çok fazla endişelenmenize gerek yok. Ayrıca soya ve kinoa gibi alternatif besin kaynaklarını da sıklıkla kullanabilirsiniz.

Çinkoyu ihmal etmeyin

En az proteinler kadar, vücudun çinkoya da ihtiyacı vardır. Hatta, artık etten vazgeçtiğinize göre, daha fazla çinko; yani kuruyemiş, tahıl tüketmelisiniz.

Bol bol yeşillik tüketin

Bu dönemde, lahana gibi yeşillikleri mutlaka öğünlerinize dahil etmelisiniz. Çünkü bunlar büyük bir kalsiyum kaynağıdır ve sizin de doğal takviyelere, et yiyenlere göre daha çok ihtiyacınız var.

D vitaminini unutmayın

Süt ürünlerini ortadan kaldırırsanız diyetinizde D vitamini eksik olabilir. Bazı vejetaryen kahvaltılık gevrekler, D vitamini bakımından zengindir ve diğer bir iyi kaynak da taze sıkılmış portakal sularıdır.

Tuzu sofranızdan eksik etmeyin

Vejetaryenlerin yeterince alamadığı başka bir besin; iyot. Neyse ki özellikle Türk mutfaklarının olmazsa olmazı tuz, sizin için sağlıklı kalmanın basit bir yolu. Ancak katkısız, kaya tuzu olmasına özen göstermekte fayda var.

Yeni tarifler deneyin

Bu zamana kadar tariflerinizin çoğunda et varsa, şimdi biraz araştırma yapmanız gerekiyor demektir. Bunun için sosyal medyadan veya lezzetli yemek sitelerinden yardım alabilir, sevdiklerinizle farklı tatları paylaşabilirsiniz.

Vejetaryen restoranlar keşfedin

Yeni yaşam tarzınızı fırsata çevirebilirsiniz. Vejetaryen menüleriyle lezzetli alternatifler sunan restoranları keşfedin. Hatta yer verdikleri sebzeler, size evde hazırlayabileceğiniz yemeklerde de bir fikir sunabilir.