Veganlar dikkat!: Burun estetiğine ilaçla hazırlanın

Hayatından hayvansal gıdaları çıkaranlar, burundaki kıkırdak yapıyı sağlamlaştırmak için destekleyici haplar kullanmalı. Ve bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta önce başlanması gerekiyor. Başarılı bir burun operasyonu için güçlü kıkırdak yapısına sahip olmak gerekiyor ve bu ancak hayvansal gıdaların tüketimi ya da güçlendirici ilaç tedavisiyle mümkün olabilir.

Güçsüz kıkırdağı şekillendirmek zor

Burunda şekillendirilmesi gereken iki önemli anatomik yapı vardır. Bunlardan biri kemik yapı, diğeri ise kıkırdak yapıdır. Güçlü kıkırdakları olan burunları şekillendirmek bizler için çok daha kolay. Ancak güçsüz kıkırdaklı hastalarda kıkırdağı şekillendirmek zor, güçlendirmek ise maalesef pek mümkün değil.

Geriye doğru araştırma yaptığımızda güçsüz kıkırdağı olan kişilerin vegan ya da vejetaryen kişiler olduğunu fark ettik. Sadece hayvansal gıdalarda olan ‘kondroitin sülfat’ adlı madddenin vücutta eksik olması ve takviye edici gıdalarla bu eksikliklerin tamamlanmaması eklem ağrılarına yol açtığı gibi kıkırdaklarda aşınmaya ve iyileşmemeye de neden olur. Kondroitin sülfat, kıkırdak yapının temel taşıdır. Ve sadece hayvansal gıdalarda mevcuttur.

Ameliyat sonrası kıkırdakta eğrilme olabilir

Vegan ve vejetaryenler ameliyat sonrası iyileşme sürecinde sorun yaşayabilirler. Biz ameliyat sırasında, özellikle kapalı burun estetiğinde kıkırdaklara ve ligamanlara güveniyoruz. Eğer kıkırdak yapılar güçsüzse, ki bu tecrübeli cerrahların kolaylıkla anlayabildiği bir durumdur, ameliyatta istenilen sonuca ulaşılsa bile burun iyileşme süresi 1 yıl olduğu için kıkırdakta tekrar eğrilmeler ve burun ucu düşmeleri gibi istenilemeyen sonuçlar meydana gelebilir.

Çözüm destekleyici ilaç tedavisi

Hayvansal gıdalar tüketmeyen hastalarımıza destekleyici tedavi olarak kullanılması gereken hapları tavsiye ediyoruz. Bu haplara ameliyat tarihinden 4 hafta öncesinde başlanmalı ve ameliyattan sonra 6 ay boyunca kullanılmalı. Bu tedavi hem hastanın kıkırdaklarının güçlenmesini sağlayarak ameliyat başarısını artıracaktır hem de ameliyat sonrası burun ucu düşmesi, burun ucu eğrilmeleri gibi istenmeyen sonuçların önüne geçecektir.