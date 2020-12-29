Vefatı Moda Dünyasını Yasa Boğdu! Pierre Cardin’in Hayatı...

Pierre Cardin, 2 Temmuz 1922’de dünyaya gelen İtalyan asıllı bir Fransız modacıdır. Tam 98 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü modacı, ailesinin 1945 yılında Paris’e taşınmasıyla, dönemin ünlü modacıları Jeanne Paquin ve Elsa Schiaparelli ile çalışma imkanı buldu.

1947 yılında ise sektörün devlerinden biri olan Christian Dior’un yanına kendini daha da geliştirdi. Böylesine iyi isimlerin yanında çalışan Cardin, 1950'de sektöre sağlam bir adım atarak kendi mağazasını açtı.

1971 yılında Paris’te 'Escape Cardin' mağazasını hizmete soktuktan sonra Beatles grubu gibi dünyaca ünlü isimlere tasarımlar sundu. Kendisini sadece giyimle sınırlandırmayıp parfüm, çanta, ayakkabı ve restoran zinciri gibi pek çok alanda da adını duyurdu.

Unisex kavramının hayatımıza yerleşmesini sağlayan Cardin, aynı zamanda avantgart tarzına geometrik dokunuşlar getirmesiyle de bilinir.

Tüm bunların yanı sıra dünyayı tayt çılgınlığıyla da tanıştıran yine Pierre Cardin’dir. Bugün tasarımlarıyla sadece Fransa’da değil dünyanın her yerinde adını duyurmayı başaran Cardin, ölümüyle de tüm moda dünyasını yasa boğdu.

Sosyal içerikli çalışmalarıyla da ön plana çıkan Cardin, 1991 yılında UNESCO Onur Elçisi seçildi ve Çernobil yararına satmak için mücevher ve madalyalar tasarladı. Yine en önemli çalışmalarından biri de ölümsüzlüğü temsil eden 'Kral Tacı' olup, tasarlayan ilk modacı olarak da dikkatleri üzerine toplamıştı.