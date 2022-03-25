Vazelin Uçuğa İyi Gelir Mi, Ne İşe Yarar? Vazelinin Faydaları ve Kullanımı

Dudaklarda yağ bezleri bulunmadığından , özellikle havadaki nemin az olduğu soğuk, kuru iklimlerde dudaklar kurumaya çok yatkındır. Bunun yanında dudaklardaki uçuğa da etkisi olan vazelinin kullanımı evde başvurulan kolay yöntemler arasında yer alıyor. Peki vazelin uçuğa iyi gelir mi? İşte vazelinin dudak bakımı üzerinde olumlu etkileri ve kullanımı...

Vazelin uçuğa iyi gelir mi?

Nemlendiric özelliği olan vazelin uçuğu yumuşatabilen özelliktedir. Kulak mapuğu yardımıyla uçuğa sürdüğünüz vazelin, bakterilerden koruduğu ve yumuşattığı için uçuğun kaşıntısını azaltır ve iyileşmesine katkıda bulunur.

Vazelinin faydaları ve kullanımı