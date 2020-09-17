Vazelin Kirpiklerin Uzamasına Yardımcı Olur mu?

Hepimiz daha uzun, daha kalın ve daha dolgun kirpikler istiyoruz. Bunun için de pek çok yönteme başvurabilyoruz. Bu yöntemlerin en ünlüsü ise vazelin. Vazelinin kirpikleri gürleştirdiği ve uzattığına dair bir bilgi söz konusu. Bu bilgi gerçekten doğru mu?

Açıkça söylemek gerekirse cevap; hayır! Vazelinin kirpiklerin uzamasına ve gürleşmesine doğrudan katkı sağladığını ortaya koyun somut bir veri bulunmuyor.

Bununla birlikte bu ürün kirpikler için tamamen yararsız da değildir. Vazelin, kuru ve çatlamış dudaklarınıza sağladığı etkiyi kirpiklerinize de sağlar ve onları nemlendirir. Bu özelliği ile dolaylı yoldan gürleşmelerine fayda sağlayabilir. Kirpik dipleriniz kuruyor, kirpikleriniz bu kuruluktan dolayı dökülüyürsa vazelinden yardım alabilirsiniz.

Yani vazelinin kirpikleri uzattığına dair hiçbir bilimsel veri olmamasına karşın aynı şey gürleştirme konusu için geçerli değildir.

Nasıl kullanılır?

Vazelini kirpikleriniz için kullanırken çok dikkatli olmalısınız. Gözünüze temas etmemesi için oldukça dikkat etmelisiniz. Vazelinin gözünüze teması halinde bol su ile yıkamalısınız.

Bir kulak çubuğuna çok az miktarda vazelin alın ve göz kapağınızdaki kirpik çizginize sürün. Ardından nazikçe kirpiklerinize yayın. Kirpiklerinizi nemlendirmek için kullanacaksınız, vazelini gece uyumadan sürmek daha doğru olacaktır. Böylece tüm gece boyunca hiçbir temas ya da dış etken olmadan vazelin kirpiklerinizi nemlendirmeye devam edecektir.

Rimel yerine kullanabilirsiniz

Evet yanlış duymadınız! Bazı uzmanlar vazelinin kirpiklere daha doğal bir görünüm kazandırdığını ve maskara sürmek istemediğiniz günlerde doğal bir görünüm için kullanılabileceğini söylüyor.

Bir maskara fırçasını iyice temizleyin ve kalıntılarından arındırın. Ardından vazelini fırçaya sürün ve tıpkı maskara uyguluyormuş gibi kirpiklerinize vazelini uygulayın. Kirpiklerin doğal bir kıvrım yakalamasına yardımcı olan vazelin, bu sayede gün boyu nemlendirici olarak da çalışabilir.