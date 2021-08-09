Varisit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Variscite (Cesaret) Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Varisit Taşı Faydaları Ve Özellikleri

Varisit taşı; cesaret taşı olması özelliğiyle bilinen ve ender şekilde bulunan değerli taşlar içerisindedir. Turkuaz taşına benzemesinden ötürü sıkça karşılaştırılmaktadır. Varisit taşı; alüminyum açısından zengin yerlerde bulunur. Varisit taşı, faydalarından ötürü süs eşyası veya takı şeklinde de kullanılmaktadır. Varisit taşı; tene değerse daha etkili olmaktadır.

Varisit Taşı Nedir?

Varisit taşı; cesaret taşı şeklinde bilinmektedir. Bu taş; kütleler biçiminde kristalleşen ve oldukça ender biçimde hidratlanmış alüminyum fosfat mineralinden oluşmaktadır. Rengi; açık yeşil ile turkuaz rengi arasında olabilir. Kimi zaman deniz mavisi olarak da bilinir. Varisit taşı; 1837 senesinde A. Breithaupt bakımından keşfedilmiştir. İsmini; bulunduğu yerden almıştır.

Varisit Taşı Ne İşe Yarar?

Varisit ya da variscite taşı; cesaret taşı olup, kullanan bireye cesaret vererek, özgüven kazanılmasına yardımcı olur. Duygu ve kalp üzerinde bütünleyici etkiye sahiptir. Kalbe huzur ve uyum getirecek olan varisit taşı; kullanan bireyi kötü durumlardan koruyacak ve onu rahatlatacak bir enerjiye sahiptir.

Varisit Taşı Nerelerde Bulunur?

Varisit taşı; ABD, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Bolivya, Polonya, İspanya, Avusturalya, Brezilya gibi ülkelerde bulunmaktadır.

Varisit Taşı Nasıl Anlaşılır?

Varisit taşının gerçek olanları damarlıdır. Bununla beraber dış görüntüsü çatlakmış gibi görünür. Sahte taşlar ise; pürüzsüz, parlak ve damarsızdır.

Varisit Taşı Nasıl Kullanılır?

Varisit taşı; süs eşyaları, takı, tespih gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Varisit Taşı Faydaları Nelerdir?

Varisit taşının yararları;

- Erkeksel sorunlarda olumlu etkileri vardır.

- Kalp çakrası taşı olarak bilinmektedir.

- Gerginlik, uykusuzluk gibi sorunları yaşayan bireyler taşı yastıklarının altına koyarlarsa daha rahat uyku uyurlar.

- Kullanan bireye cesaret verir ve özgüvenini geri kazanmasına yardımcı olur.

- Karın şişliği sorunlarında etkilidir.

- Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Sinirlilik halini giderir ve strese iyi gelir.

- Umudun artmasına yardımcı olur.

- Mide hastalıklarına iyi gelir.

Varisit Taşı Özellikleri Nelerdir?

Varisit taşı genel olarak; turkuaz, yeşil, mavi ve kimi zaman kiremit renginde olabilir. Damarlı ve opak yapılıdır. Sertlik derecesi ise 3 buçuk ile 4 buçuk arasındadır. Bu yüzden çabucak şekillenir. Yumuşak taş olduğundan kullanımı konusunda dikkat edilmesi önemlidir.

Varisit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?

Varisit taşı; kolye, tespih, yüzük şeklinde kullanılabilmektedir.

Varisit Taşı Temizliği ve Bakımı

Varisit taşının temizliği ve bakımı türlü şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar ise;

- Mum ışığıyla varist taşı temizlemesi yapılabilir. Sertlik derecesi düşük olan bu taşın, yakılan mumun yanına konularak temizlenmesi mümkündür.

- Tütsü ile varisit taşlarının temizlenmesi mümkündür. Tütsünün yanına konulan varisit taşlarının bakımı yapılabilir.

- Akan suyla temizleme de varisit taşı temizlemesi için yapılabilir. Sert taşlar; akan suyun altında 5 dakika kadar yıkanarak temizlenebilir.

- Varisit taşı temizlemesi, toprağa gömerek de yapılabilir. Taş 24 saat boyunca, açık alanda veya bir saksı içerisinde toprağa gömerek temizlenebilir. Topraktan çıkarılan taşın üzerindeki tozu atmak adına suya tutmak gerekir.

- Tuz lambasıyla temizleme de bir diğer yöntemdir. Bütün taşların enerjisi, tuz lambasının etrafına yerleştirilerek temizlenebilir.

- Deniz suyunda veya tuzlu suda bekleterek, varisit taşı temizlemesi yapılabilir. 10 dakika kadar deniz suyu veya tuzlu suda bekletip temizlenebilir.