Varisit Taşı Nedir Ve Ne İşe Yarar? Variscite (Cesaret) Taşı Nasıl Anlaşılır Ve Kullanılır? Varisit Taşı Faydaları Ve Özellikleri
"Varisit taşı; cesaret taşıdır. Kullanan bireye cesaret vererek, özgüven kazanmasına yardımcı olur. Duygu ve kalp üzerinde bütünleyici etkiye yardımcı olur. Kalbe huzur ve uyum getirir. Kalp gözünü açan bir doğal taştır. Peki, varisit taşı nedir ve ne işe yarar? Variscite (cesaret) taşı nasıl anlaşılır ve kullanılır? Varisit taşı faydaları ve özellikleri nedir? İşte merak edilen tüm detaylar."
Varisit taşı; cesaret taşı olması özelliğiyle bilinen ve ender şekilde bulunan değerli taşlar içerisindedir. Turkuaz taşına benzemesinden ötürü sıkça karşılaştırılmaktadır. Varisit taşı; alüminyum açısından zengin yerlerde bulunur. Varisit taşı, faydalarından ötürü süs eşyası veya takı şeklinde de kullanılmaktadır. Varisit taşı; tene değerse daha etkili olmaktadır.
Varisit Taşı Nedir?
Varisit taşı; cesaret taşı şeklinde bilinmektedir. Bu taş; kütleler biçiminde kristalleşen ve oldukça ender biçimde hidratlanmış alüminyum fosfat mineralinden oluşmaktadır. Rengi; açık yeşil ile turkuaz rengi arasında olabilir. Kimi zaman deniz mavisi olarak da bilinir. Varisit taşı; 1837 senesinde A. Breithaupt bakımından keşfedilmiştir. İsmini; bulunduğu yerden almıştır.
Varisit Taşı Ne İşe Yarar?
Varisit ya da variscite taşı; cesaret taşı olup, kullanan bireye cesaret vererek, özgüven kazanılmasına yardımcı olur. Duygu ve kalp üzerinde bütünleyici etkiye sahiptir. Kalbe huzur ve uyum getirecek olan varisit taşı; kullanan bireyi kötü durumlardan koruyacak ve onu rahatlatacak bir enerjiye sahiptir.
Varisit Taşı Nerelerde Bulunur?
Varisit taşı; ABD, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Bolivya, Polonya, İspanya, Avusturalya, Brezilya gibi ülkelerde bulunmaktadır.
Varisit Taşı Nasıl Anlaşılır?
Varisit taşının gerçek olanları damarlıdır. Bununla beraber dış görüntüsü çatlakmış gibi görünür. Sahte taşlar ise; pürüzsüz, parlak ve damarsızdır.
Varisit Taşı Nasıl Kullanılır?
Varisit taşı; süs eşyaları, takı, tespih gibi alanlarda kullanılmaktadır.
Varisit Taşı Faydaları Nelerdir?
Varisit taşının yararları;
- Erkeksel sorunlarda olumlu etkileri vardır.
- Kalp çakrası taşı olarak bilinmektedir.
- Gerginlik, uykusuzluk gibi sorunları yaşayan bireyler taşı yastıklarının altına koyarlarsa daha rahat uyku uyurlar.
- Kullanan bireye cesaret verir ve özgüvenini geri kazanmasına yardımcı olur.
- Karın şişliği sorunlarında etkilidir.
- Sinir sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur. Sinirlilik halini giderir ve strese iyi gelir.
- Umudun artmasına yardımcı olur.
- Mide hastalıklarına iyi gelir.
Varisit Taşı Özellikleri Nelerdir?
Varisit taşı genel olarak; turkuaz, yeşil, mavi ve kimi zaman kiremit renginde olabilir. Damarlı ve opak yapılıdır. Sertlik derecesi ise 3 buçuk ile 4 buçuk arasındadır. Bu yüzden çabucak şekillenir. Yumuşak taş olduğundan kullanımı konusunda dikkat edilmesi önemlidir.
Varisit Taşı Kolye, Tesbih ve Yüzük Olarak Kullanılabilir mi?
Varisit taşı; kolye, tespih, yüzük şeklinde kullanılabilmektedir.
Varisit Taşı Temizliği ve Bakımı
Varisit taşının temizliği ve bakımı türlü şekillerde yapılabilmektedir. Bunlar ise;
- Mum ışığıyla varist taşı temizlemesi yapılabilir. Sertlik derecesi düşük olan bu taşın, yakılan mumun yanına konularak temizlenmesi mümkündür.
- Tütsü ile varisit taşlarının temizlenmesi mümkündür. Tütsünün yanına konulan varisit taşlarının bakımı yapılabilir.
- Akan suyla temizleme de varisit taşı temizlemesi için yapılabilir. Sert taşlar; akan suyun altında 5 dakika kadar yıkanarak temizlenebilir.
- Varisit taşı temizlemesi, toprağa gömerek de yapılabilir. Taş 24 saat boyunca, açık alanda veya bir saksı içerisinde toprağa gömerek temizlenebilir. Topraktan çıkarılan taşın üzerindeki tozu atmak adına suya tutmak gerekir.
- Tuz lambasıyla temizleme de bir diğer yöntemdir. Bütün taşların enerjisi, tuz lambasının etrafına yerleştirilerek temizlenebilir.
- Deniz suyunda veya tuzlu suda bekleterek, varisit taşı temizlemesi yapılabilir. 10 dakika kadar deniz suyu veya tuzlu suda bekletip temizlenebilir.