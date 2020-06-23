Vans Yaratıcı İfadeyi National Geographic İle Kutluyor

İster Titanik enkazını keşfediyor, ister Machu Picchu kalıntılarını kazıyor isterseniz de Everest dağının tepesine çıkıyor olun, National Geographic hikâye anlatma gücünü bu maceralara hayat vermek ve tüm dünyayla buluşturmak için kullanıyor. Meraktan yola çıkan bu keşif tutkusu, National Geographic izleyicileri ve bireyselliği korkusuzca savunarak yaratıcı sınırları zorlayan Vans severlerle bir araya geliyor. Her iki markanın da çevre konusundaki hassasiyetleri koleksiyonda kullanılan malzemelerde kendini belli ediyor; organik pamuklu kanvaslar, geri dönüştürülmüş PET bağcıklar ve geri dönüştürülebilir paketleme koleksiyondaki bütün parçalarda kullanılıyor.

Koleksiyonda eşi benzeri olmayan National Geographic fotoğrafları ve logoları, Vans'in Sk8-Hi Reissue 138, Old Skool, Authentic, Era, Classic Slip-On ve UltraRange EXO gibi klasik silüetlerinde yer alıyor. Vans Sidestripe kadar tanınmış olan National Geographic’in sarı çerçevesi, macera ve sınırsız keşif duygusunu çağrıştırıyor. Her iki logo da koleksiyonun önemli parçalarından olan Sk8-Hi Reissue 138'de yer alıyor. Era modeli ise geçmişteki ikonik National Geographic dergi kapakları baskılarıyla dikkat çekiyor. Çocuklar içlerindeki kâşifi National Geographic logolu Xtreme Ranger ya da fotoğrafçı Joel Sartore'nun vahşi yaşamı korumayı destekleme ve belgeleme amacıyla çektiği National Geographic Photo Ark'tan benzersiz fotoğraflarla kaplanmış Classic Slip-On ile dışa vurabilirler.

Koleksiyon hem erkekler hem de kadınlar için ayakkabı ve tekstil parçalarından oluşuyor. Ağır pamuklu jarse ile üretilen uzun kollu cropped kadın tişörtün ön kısımda serigrafi baskılı National Geographic Society mührü ve kollarında ise Vans'in ikonik checkerboard baskısı bulunuyor. Bu tişörtü National Geographic geri dönüştürülmüş materyallerle üretilmiş şapka ve çanta ile tamamlayabilirsiniz.

Erkek giyim parçaları arasında ön tarafında Vans logosu arka tarafta ise National Geographic küre grafiği bulunan National Geographic kısa kollu tişört dikkat çekiyor. Dikkat çeken bir diğer parça ise % 100 yenilenebilir ve tamamen bitkilerden üretilmiş Sonora elyaflarının kullanıldığı Nat Geo Voyage Boardshort’tur. Boardshort, National Geographic küre yaması ve Vans etiketi ile tamamlanıyor. Günlük kullanım için ideal olan National Geographic Ward Crossbody Çantası ise bu görünümü tamamlıyor.