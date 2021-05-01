Vanilya Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Vanilya Çiçeği Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Vanilya çiçekleri, tropikal ülkelerde yetişen çiçek çeşitlerinden biridir.

Vanilya Çiçeği Nedir?

Vanilya çiçeği herkesin ilgi gösterdiği çiçek çeşitleri arasında yer alıyor. Salepgiller familyalarından olan bir çiçek türüdür. Tropikal bölgelerde daha çok görülür. Vanilya çiçekleri bağ çiçekleri olarak bilinen çiçeklerdir. Kendisine özel bir kokusu bulunuyor. Vanilya çiçeğinin tadı çok acıdır.

Şifa kaynağı olarak görülen çiçeklerden birisidir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar gelen çiçek çeşitlerinden biridir. Eski dönemlerde çok değerli bir çiçek olduğu için, özel olarak saklanırdı. Tapınaklara güzel koku vermesi için kullanılan bir çiçek türüdür. Ülkemizde vanilya çiçekleri sadece botanik bahçelerde yetiştirilebilir. Her toprak çeşidine uyum sağlayan bir çiçek türü olmadığından, özel toprağı olması gerekir.

Vanilya Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Vanilya çiçeklerinin bakımı çok merak edilen bir konudur. Vanilya çiçeğe sahip olan kişiler bu çiçek türünü haftada en az iki kez sulamalıdır. Özellikle yanına bir sırık dikilmesi gerekiyor. Dikilen sırığa sarılara büyüyecektir. Çok güneşi seven bir çiçek değildir. O yüzden mutlaka direk olarak güneşle temas ettirilmemesi gerekir.

Vanilya Çiçeği Nasıl Ekilir?

Vanilya çiçekleri humuslu ve besin miktarı çok olan topraklarda ekilmelidir. Her toprağı kabul eden bir çiçek çeşidi değildir. Meyveleri tohumları içerisinde yer alır. İhtiyaç duyduğu toprağa tohumları ekilebilir. Ekildikten 3 ile 4 yıl arasında meyve vermeye başlar.

Vanilya Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Vanilya çiçekleri meyce veren çiçek türleridir. Vanilya tohumları siyah ve kahverengi rengine sahiptirler. Her bölgede farklı tohum çeşitleri görülebilir.

Vanilya Çiçeği Nasıl Sulanır?

Vanilya çiçeğinin bakımları çok zor değildir. Vanilya çiçeği olan kişiler çiçeklerini haftada 2 kez sulaması çiçek için yeterli olacaktır. Çok hızlı büyüyen çiçekler değildir. Sulama işlemleri yaz aylarında arttırılabilir. Yazın sıcak olduğundan dolayı nemli ortamlarda daha fazla suya ihtiyaç duyacaktır. Bu yüzden toprak neminin kontrolü yapılarak, gerekli sulama işlemi yapılabilir.

Vanilya Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Vanilya çiçeği tropikal bölgelerde görülen bir çiçek olduğu için, oldukça değerli bir çiçektir. Bu çiçek bazı bölgelerin geçim kaynağı olarak kullanılıyor. Ülkemizde çok fazla yetiştiriciliği yapılan bir çiçek türü değildir. Bu nedenden dolayı tohumlarına ulaşmak kolay olmadığı için, yetiştiriciliğini yapmak zordur. Özellikle her toprağa uygun bir çiçek türü olmadığından, biraz zor bir iş olacaktır.

Vanilya Çiçeği Anlamı

Her çiçek çeşidinin kendi kriterlerine göre farklı anlamları bulunur. Vanilya çiçeği renklerinden dolayı saflığı ve temizliği ifade eder. Vanilya çiçeği özel kokusuyla ön plana çıkan bir çiçektir. Çok güzel bir anlama sahip olan vanilya çiçeği, herkesin çok beğendiği çiçekler arasında yer alıyor.

Vanilya Çiçeği Özellikleri

Vanilya çiçeği içeriğinde demir ve kalsiyum gibi mineraller bulunur. İçerisinde çok az yağ vardır. Kolesterol seviyesi oldukça azdır. En önemli özelliklerinden birisi, içeriğinde bulunan şeker oranının yüksek olmasıdır. Bu nedenden dolayı yüksek kalori değeri vardır. Vanilya çiçekleri toprağa ekildiği tarihten 3 yıl sonra ilk ürünlerini çıkarır. 3 sene boyunca bakımlarının en iyi şekilde yapılması gerekir. Meyveleri koparıldıktan sonra güneş yardımıyla kurutulur.

Dünya üzerinde çok fazla çeşidi bulunan çiçek türlerinden biridir. Vanilya çiçekleri birçok gıdalarda kullanılır. Özellikle kahve ve pasta içerisinde mutlaka vanilya çiçeği bulunur. Tropikal ülkelerde yetişen bir çiçek türüdür. Her toprakta yetiştirilen bir çiçek olmadığı için fiyatı oldukça yüksektir ve nadir bulunur. Vanilya çiçekleri bazı ülkelerde içeceklere tat vermesi için kullanılmıştır. Vanilya çiçeklerinin meyveleri yaklaşık olarak 20 cm uzunluğunda oluşur.

Vanilya Çiçeği Faydaları

İnsan vücuduna çok fazla yararı olan bir çiçektir. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirme konusunda oldukça etkilidir. Solunum yollarından herhangi bir rahatsızlık bulunuyorsa bu duruma yardımcı olur. Astım ve alerji gibi ciddi sağlık sorunlara karşı çok iyi gelir. Sinir ve stres konusunda insan vücuduna çok iyi gelir. İçerisinde afrodizyak etkisi bulunduğundan, cinsel isteği ve gücü arttırır. Adet düzensizliği yaşayan kadınların adet dönemlerinin düzenli olmasını sağlar.

Stresli olan kişiler vanilya çiçeğini koklayarak, daha hızlı bir şekilde sakinleşebilir. Aynı zamanda endüstriyel ve ticari alanlarda çok kullanılır. Kozmetik ürünlerinde tercih edilen nadir çiçek türlerinden biridir. Cilde iyi gelmesinden dolayı bazı duş jellerinde ve şampuanlarında tercih edilir.