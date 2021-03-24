Vanilya Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Vanilya Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Vanilya daha çok pastalarda, tatlılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Mutfaklarda vazgeçilmez olan ürünlerden biridir. Davetkar bir kokuya sahip olan vanilya aynı zamanda damaklarda muhteşem tat bırakmaktadır. Büyüleyici etkisi ile bizleri etkisi altına alan vanilya aynı zamanda oda parfümleri, şampuanlar gibi birçok yerde kullanılmaktadır. Kokusu ve tadı bu kadar sevilen bir ürün olan vanilya bir ağaçta yetişmektedir. Vanilyanın çok sayıda faydası bulunmaktadır.

Vanilya Ağacı Nedir? Vanilya Ağacı Hakkında Bilgi

Vanilya ağacı genel olarak tropikal ülkelerde yetişen bir üründür. Faydaları ve hoş kokusu ile isminden sıklıkla söz ettirilir. İştah açıcı olan özelliğe sahip olmasının yanı sıra vanilya kullanan kişilerde afrodizyak etki oluşturmaktadır. Vanilyanın yetiştirildiği bölgelerde bu özellikleri sebebiyle oldukça kıymetlidir. Çok fazla kullanım şekli olması ve kokusunun güzelliği ile vanilya çok yerde karşımıza çıkabilmektedir.

Vanilya Ağacının Latince İsmi Nedir?

Vanilya ağacının Latince olan ismi Vanilla planifolia şeklindedir.

Vanilya Ağacının Özellikleri

Vanilya ağacı çok sayıda tropikal iklime sahip olan ülkelerde yetiştirilmektedir. Vanilya ağacının yassı yaprakları bulunur. Vanilya ağacının yaprakları aynı zamanda etli ve sapsızdır. Meyveleri ila cm kadar olmaktadır ve parlak siyah renkte iki uca doğru incelen kapsül şeklindedir. Geçmiş senelerde vanilya tapınaklara koku verebilmek için, pis olan kokuları azaltabilmek için kullanılmıştır. Sonraki senelerde ise Meksikalılar içecekler ve yiyeceklerde vanilyayı kullanmaya başlamışlardır. Dünya üzerinde 150 adetten daha fazla Vanilya türü bulunmaktadır.

Vanilya Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Salepgiller familyasının bir üyesi olan vanilya ağacı tropikal iklimde ilkbahar döneminde dikilir. Vanilya ağacı dikildikten üç sene sonra meyve vermektedir. Yetiştirilme süreci de oldukça zahmetlidir.

Vanilya Ağacı Nerede Yetişir?

Sıcak iklim seven vanilya ağacı tropikal olan yerlerde yetişir. Meksika’nın Atlantik Okyasuna yakın tarafında yetiştirilmeye başlanmış olan vanilya ağacı Pasifik Okyanusundan Karayipler’e kadar olan bölgelerde de yetişir. Ekvatorun her iki yanında da yetişebilmektedir. Ana yurdu ise Güney ve Orta Amerika’dır. Türkiye’de ise botanik bahçelerinden ve seralar da görülür buralar dışında yetiştirilmez.

Vanilya Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Vanilya büyüyebilmek için sıcak olan ve nemli olan bir yere ihtiyaç duyar. Aydınlık olan bir serada yetiştirilebilir. Doğrudan güneş ışını almayı sevmeyen bir ağaçtır. Vanilya ağacının bulunduğu yer mutlaka nemli olmalı, kuru olan bir yere ekildiyse sıklıkla su püskürtülmesi gerekir. Her 23 günde bir defa ya da bir defadan daha fazla gübreleme yapılması gerekir. Daldırma yöntemi kullanılarak sulaması yapılır. Aynı zamanda soğuktan korunması oldukça önemlidir. Normalde tozlaşma arılar tarafından gerçekleştirilir. Fakat serada yetiştirilme yapılıyorsa elle tozlaşma sağlanır.

Vanilya Ağacı Yaprak Döker mi?

Vanilya ağacı yıl boyunca hiç yaprak dökmez daima yeşil olarak kalmaktadır.

Vanilya Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Vanilya ağacının yetiştirilmesi zahmetlidir ve bu sebeple bakımında bazı hususlara dikkat edilmesi gerekir. İşte bakımda dikkat edilecek hususlar:

- Humuslu olan ve besin miktarının da yüksek olduğu topraklarda yetiştirilmelidir.

- En az haftada iki defa sulanmalıdır.

- Çok fazla güneş istemez fakat akşam güneşini alması sağlanmalıdır.

- Yanı başına bir sırık dikerek sarmasını sağlamak gerekir.

- Tozlama çok önemlidir.

Vanilya Ağacının Faydaları Nelerdir?

- Sindirimi kolaylaştırır.

- Mide hastalıklarının iyileşmesini hızlandırır.

- Adet söktürücü özelliği ile birlikte adet düzensizliğini gideren özelliği bulunur.

- Astım, öksürük, soğuk algınlığı tarzı hastalıklara karşı iyileşme ve koruma sağlar.

- Hazmı kolaylaştırır.

- Ateş düşürücü etkisi vardır.

- Afrodizyak etkisi bulunur.

- Vücuda direnç sağlar ve enerji verir.

Vanilya Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Vanilya ağacı tatlılara, şerbetlere oldukça güzel aroma katar. Lezzet veriri. Oda parfümü, duş jeli, şampuan gibi ürünlere katılarak güzel koku sağlar. Birçok alanda kullanılır ama genel olarak her mutfakta bulunursak pastalara, tatlılara, içeceklere güzel aroma vermesi ile kullanılır. Birçok faydası bulunan vanilya ağacı afrodizyak etkisi için, hazmı kolaylaştırması için, verdiği güzel koku için kullanılır.