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Haberler >Mahmure >Moda >Koleksiyonlar>Vakkorama 'From Nature With Love' Koleksiyonu
Koleksiyonlar

Vakkorama 'From Nature With Love' Koleksiyonu

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Vakkorama 'From Nature With Love' Koleksiyonu
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"Vakkorama, doğadan aldığını yine doğaya veriyor! Günü yakalayan enerji dolu genç Vakkorama, sezon boyunca ‘From Nature With Love’ diyerek doğa dostu uygulamalar hayata geçiriyor."

İlhamını bohem tarz ve gezgin ruhtan alan Vakkorama, doğada bir yolculuğa davet ediyor!

Vakkorama From Nature With Love Koleksiyonu

Vakkorama bu ilhamla; macera ve özgürlük duygusuyla yeni bir deneyim arayışını hissettiren çarpıcı bir koleksiyon ortaya koyuyor. Özgün tasarımlarda güneşin en sarı hali, siyah ve toprak tonları gibi doğaya ait renkler yer alıyor.

Vakkorama From Nature With Love Koleksiyonu

Sezon boyunca ‘From Nature With Love’ diyen Vakkorama, tüm alışverişleri de tasarım bez poşet ile tamamlıyor!

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