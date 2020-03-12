Vakkorama 'From Nature With Love' Koleksiyonu

İlhamını bohem tarz ve gezgin ruhtan alan Vakkorama, doğada bir yolculuğa davet ediyor!

Vakkorama bu ilhamla; macera ve özgürlük duygusuyla yeni bir deneyim arayışını hissettiren çarpıcı bir koleksiyon ortaya koyuyor. Özgün tasarımlarda güneşin en sarı hali, siyah ve toprak tonları gibi doğaya ait renkler yer alıyor.

Sezon boyunca ‘From Nature With Love’ diyen Vakkorama, tüm alışverişleri de tasarım bez poşet ile tamamlıyor!