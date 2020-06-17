Vakko İlkbahar-Yaz 2020 Erkek Koleksiyonu

Vakko, İlkbahar-Yaz 2020 erkek koleksiyonundan giyim seçkileri, aksesuarlar ve Vakko Home’un çok yönlü tasarım çizgisini yansıtan seçeneklerle Babalar Günü’nde farklı seçenekler sunuyor. Mutlu eden kutlamalara eşlik eden Vakko’nun zengin hediyeleri, babalarına hediye almak için kararsız kalanlara da seçenekler sunuyor.

Vakko, İlkbahar-Yaz sezonundaki erkek tasarımları güncel kumaş, güçlü tasarım, sürdürülebilir stil ile bir araya getirerek modaya yön veriyor. Hem şehir hem sahil hayatının ilhamıyla detaylandırılmış her bir parça, babaların stilinin güçlü tasarım ögelerini oluşturuyor.

Takım elbiseler, kravat, gömlek gibi iş hayatının vazgeçilmezi olan klasikler kadar; yazın ruhunu taşımak isteyen babalar için renkli bermudalar, deniz şortları, Havana gömlekler, t-shirtler, sneaker’lar seçenekler arasında yer alıyor. Vakko şıklığını taşıyan aksesuarlar da minik bir mutluluk anının tanığı oluyor.

Babalara Özel Setler

Konforlu ve etkileyici Babalar Günü özel setleriyle özel tasarım tavla, karaf seti, cüzdan, anahtarlık, kemer gibi aksesuvarlar, tea&coffee atelier gibi seçenekleriyle Vakko’nun lüks dokunuşu, hayatın her alanında özel zevkleri olan babalara sunuluyor.

Babalar Günü Lezzeti

Babalar Günü’nde mutluluk veren lezzetler de Vakko L’Atelier’in özel mutfağında hazırlanıyor. Mutlu eden Vakko paketleriyle süslenen Vakko Chocolate’ın çeşitleri, çikolatalı ve krokanlı özel tasarımlı Babalar Günü pastası, leziz makaron çeşitlerinden oluşan özel seçenekler günün anlam ve mutluluğunu tatlandırıyor.