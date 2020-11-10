Uzun Mesafeli Bir İlişkide Yapmanız ve Yapmamanız Gerekenler

Beklentileriniz konusunda net olun



"Konuşmamız gerekiyor" genellikle ilişkide duymak istemediğimiz cümlelerden biri olsa da araya giren mesafeler söz konusu olduğunda, mutlaka öncesinde açıkça konuşmanız gerekir. Her ikinizin de ne sıklıkta ve hangi yöntemle iletişimde kalacağınızı planlamalı, birbirinizi ziyaret edeceğiniz zaman aralıklarını en başından netleştirmelisiniz. Aksi takdirde beklentilerinizi yükseltebilir ve sonunda hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz.

Belki de tartışılması gereken en önemli şey, ilişkinin gidişatı hakkındaki fikirlerinizdir. Geleceğe dair planlar yapmak, mesafelerin ne kadar süre devam edeceği, sonrasında nereye yerleşeceğiniz gibi ayrıntıları paylaşmak, kendinizi olası bir duruma hazırlamak için önemli bir adım olabilir. Sonuç olarak aynı yolda yürüyebilmeniz için, aynı yöne bakmanız gerekir.





Bağınızı koparmayın



Bu çok basit gibi görünse de her zaman iletişimde kalmanız, ilişkiyi ileri taşımak için önemli bir kural. Aksi takdirde sağlıklı bir ilişki kurmak pek mümkün olmaz. Bunun yanında, gün içinde çok meşgul olabilir veya sürekli kontrol etmek ya da edilmek istemeyebilirsiniz. Ancak unutmayın ki gözden uzak olmak, bazen gönülden de uzak olmak anlamına gelebilir. Tabii eğer buna izin verirseniz…

FaceTime, Skype veya en azından telefonda konuştuğunuz düzenli bir zaman dilimi belirleyin. Uzmanlar, bunu haftada iki kez yapmanızı önerse de mümkün olduğunca sık görüşme ayarlamalısınız. Ülkenin diğer ucundaysanız veya farklı ülkelerdeyseniz, yılda en az bir veya iki kez buluşmanız gerekebilir. Koşullarınız ne olursa olsun, telefonda konuştuğunuzun gerçek bir ilişki olduğunu hatırlamak için birlikte zaman geçirmeniz gerekir.



Tek bir iletişim yöntemine bağlı kalmayın

Telefonda mesajlaşmak veya konuşmak, hatta e-posta göndermek sizin için en kolayı olabilir, ancak siz ve sevgiliniz yalnızca tek bir şekilde iletişim kurarsanız, zamanla bıkabilirsiniz. Dahası, sürekli aynı yöntemle iletişim kurduğunuzda, aksaklıklar yaşanabilir, bunun yerine farklı iletişim kanallarını da deneyin.







Ayrıca zaman zaman mektup veya kartpostal, hatta belki de bir hediye paketi göndermek tatlı bir jest olabilir. Dahası, aşkınızın gerçekliğinin bir kanıtı olarak, sizi sevgilinizin yanında gibi hissettirebilir.

İlişkinizi diğerleriyle kıyaslamayın



Arkadaşlarınızın aşk hayatları hakkında her şeyi bilmek, birlikte geçirdikleri geceleri, önemli günleri ve tatillerini duymak sinir bozucu olabilir. Düşündüğünüzde, hiçbir zaman tek başlarına dışarı çıkmak zorunda kalmazlar ya da geceleri partnerlerinin nerede olduğunu ve ne yaptıklarını düşünerek uykuları kaçmıyor olabilir… Ancak uzun mesafelerin olmadığı ilişkilerin de iniş-çıkışları olduğunu unutmayın.

Mesafe başlı başına bir stres unsuru olsa da ilişkiyi başarısızlığa uğratabilecek tek neden değildir. Sonuç olarak, her ilişki tamamen iki kişiye özeldir. Partnerinizle birlikte, uzun mesafeli ilişkinizi yürütmeye kararlıysanız, zor günlerin üstesinden gelmemeniz için hiçbir neden yok. Etrafınızdaki çiftlere odaklanmak yerine, mutlu bir sonun hayalini kurarak ilişkinizi canlı tutmayı deneyin.