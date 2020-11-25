Uzun Evliliklerin Sırrı: Kullanmanız Gereken Sihirli Sözcükler

Yapılan bir çalışmada, evliklerle ilgili ilgi çekici bir sonuca ulaşıldı. Mutlu beraberlikleri olan katılımcılara "Uzun süredir aynı kişi ile mutlu bir beraberlik sürdürme nedenleri' soruldu. Verilen cevaplar arasında birbirine her zaman saygı gösterme, doğru şekilde tartışabilme, ne istediğini bilme ve karşındaki kişiyi değiştirmeden sevme yer aldı.

İlişkinin ilk başlarında her şeyin daha kolaydır. Araya mali sorunlar, çocuk sorumluluğu, yaşam zorlukları gibi etkenler girdiğinde evlilikler tehdit altına girebiliyor. Uzmanlar ise basit 'kelime' kurallarının uygulanması ile evliliklerde tahmin edilemeyecek ölçüde farklılıklar yaratılabileceğinin altını çiziyor.

Saygı, başarılı evliliklerde her şey demektir

İlişki terapistleri, yapılan sayısız araştırma sonucunda evlilikleri ayakta tutan en önemli dinamiğin saygı olduğunu söylüyor. Saygı, uzun vadeli ilişkilerde sevgiden bile önce geliyor. Partnerinizin hassaslıklarına, karakterine, seçimlerine saygı duymak, mutluluğu da beraberinde getiriyor.

Saygı ile bağlantılı ilerleyen bir diğer etken ise kibarlık. Kibar olmak, evliliklerde ciddi bir fark yaratıyor. Ne kadar sinirli olursanız olun, karşınızdaki kişi haksız bile olsa kibarlığı elden bırakmamanın size hiçbir zararı olmaz. Uzun süren evlilikleri sürmeyenlerden ayıran şey ne sıklıkla tartıştıkları değil, nasıl tartıştıkları ve günlük olarak birbirlerine nasıl davrandıklarıdır. Az önce korkunç bir tartışma yaşamış olsanız bile ilişkinizi başarılı hale getirecek olan şey nezaket ve kibar davranışlardır. Öte yandan eşiniz ile iletişim kurarken 'lütfen' kelimesini kullanmayı ihmal etmeyin.

Sihirli sözcük: Teşekkür ederim

"Teşekkür ederim" cümlesi insanlar üzerinde inanılmaz büyük bir etkiye sahip. Eşiniz size çay doldurduğunda, yemekte tuzu uzattığında ya da sizin için ufak da olsa herhangi bir şey yaptığında teşekkür etmeyi unutmayın. Minnettarlık belirtmek karşınızdaki kişiyi ne kadar iyi hissettirirse, sizin için bir şeyler yapmak zorundaymış gibi davranmanız da o kadar üzer ve kızdırır.