Üzüm suyu nasıl yapılır ve sıkılır? Evde üzüm suyu tarifi ve yapımı için püf noktaları

Üzüm suyu yapmak için üzümlerin bol olduğu yaz mevsiminin tercih edilmesi gerekmektedir. Hem siyah üzüm hem de yeşil üzüm kullanılarak üzüm suyu yapmak mümkündür. Kolay bir şekilde üzüm suyu yaparak siz de içebilirsiniz. Üzüm suyu yapılırken genel olarak siyah üzümün tercih edildiğini söylemekte de fayda vardır. Üzüm suyu yapmak için tercih edebileceğiniz farklı yöntemlerin bulunduğu da söylenebilir.

Üzüm Suyu Nasıl Yapılır ve Sıkılır?

Üzüm suyu yapmak için önce üzümlerin bol su ile güzel bir şekilde yıkanması gerekmektedir. Yıkanan üzümleri tencereye alarak üzümler yumuşayana kadar pişirilir. Yumuşayan ve patlamaya başlayan üzümler ocaktan alınır. Sonrasında soğuması için biraz eklemek gerekmektedir. Soğuduktan sonra bir süzgecin üzerine dökülerek suyunun sıkılması gerekir. Suyunu sıktıktan sonra tekrar bir tencereye alabilirsiniz.

Üzümlerin suyunu daha sonra içmek için cam bir kavanoza koyarak saklayabilirsiniz. Aynı zamanda üzüm suyunu uygun kaplara koyduktan sonra derin dondurucunun içerisine koyarak da saklamanız mümkün olmaktadır. Üzüm suyunu sıkmak için katı meyve sıkacağını da kullanmayı tercih edebilirsiniz. Bu şekilde üzüm suyu ve kabukları ayrı bir şekilde birikmiş olur.

Üzüm, oldukça küçük boyutlu bir meyve olduğu için suyunu direk olarak sıkmak neredeyse imkansızdır. Bu yüzden yıkayarak salkımından ayırdığınız üzümleri katı meyve sıkacağının içerisine atarak meyve suyu elde edebilirsiniz. Ancak genel olarak üzüm suyu elde etmek için üzümlerin kaynatılması tekniği tercih edilmektedir.

Evde Üzüm Suyu Tarifi ve Yapımı İçin Püf Noktaları

Evde üzüm suyu yapmak ve içmek aslında oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Üzüm suyu yaparken genel olarak üzümlerin suyunu sıkmak yerine su ile kaynatılarak ve biraz da şeker ile tatlandırarak hazırlanması tercih edilmektedir. Lezzetli bir üzüm suyu yapmak isteyen kişilerin ihtiyacı olan malzemeler; üzüm, şeker ve su olarak ifade edilebilir.

Öncelikle üzüm suyu için kullanılacak olan üzümlerin iyice yıkanması gerekmektedir.

Yıkanan üzümler bir tencerenin içerisine alınır. Yumuşayana kadar pişirilen üzümler sonrasında bir süzgecin içerisine koyulur. Üzümlerin iyi bir şekilde pişirilmesi ve yumuşatılması önemlidir. Üzümler patlamaya başlayınca ocaktan alınır.

Suyunun ve kabuklarının birbirinden ayrılması için süzülmesi önemlidir.

Süzülen üzüm suyu tekrar bir tencerenin içerisine alınır ve içerisine su eklenir.

İçerisine isteğe göre şeker ilavesi de yapabilirsiniz. Şeker ilavesi yaptıktan sona ise yaklaşık olarak 10 dakika daha kaynatılması gerekmektedir.

Sonrasında ise ocaktan alınır ve kavanozlara koyulur. Artık üzüm suyunuz içmek için hazır demektir.

Üzüm suyu tüketmenin insan vücuduna sağladığı birçok faydanın da olduğunu söylemek mümkündür. Üzüm suyunu evde yaparak siz de afiyetle tüketebilirsiniz.

Püf Noktaları

Evde üzüm suyu yaparken uygulamanız gereken püf noktalardan birisi de üzümleri kaynattıktan sonra bir süzgeç yardımı ile kabuklarından ayrılması gerektiğidir.

Üzüm suyunun kıvamının daha yoğun olmasını isterseniz eğer içerisine ayrıca su ilavesi yapılmaması tavsiye edilir.

Üzüm suyu yapmadan önce üzümlerin tadına bakmanız içerisine ekleyeceğiniz şeker miktarının ayarlanmasına yardımcı olacaktır.

Üzüm suyu hazırlanırken hafifletmek için içerisine su ilavesi yapmayı tercih edebilirsiniz.

Yapmak istediğiniz üzüm suyu miktarına göre tarifte kullanabileceğiniz üzüm miktarını azaltabilir veya artırabilirsiniz.