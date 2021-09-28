Üzüm sirkesinin faydaları nelerdir, ne işe yarar? Üzüm sirkesi hangi hastalıklara iyi gelir... İşte detaylar

Üzüm sirkesi kırmızı, yeşil ya da siyah üzüm gibi farklı üzüm çeşitlerinden elde edilir. Üzüm sirkesi, tam bir şifa deposudur. Aynı zamanda, cilt sorunlarından, yaraları iyileştirmeye, kilo vermeye ve boğaz ağrısını gidermeye kadar pek çok sağlık için önemli yararı vardır.

Üzüm Sirkesinin Faydaları Nelerdir?

Üzüm sirkesi, dolgunluk hislerini artırır ve açlık hissini geciktirerek kilo kaybını destekler.

Üzüm sirkesindeki polifenol seviyesi ve yüksek asetik asit kalp hastalığı için risk faktörleri olabilecek toplam kan basıncı, kolesterol ve trigliseritlerin düşürülmesine de yardımcı olabilir.

Yapılan bazı çalışmalar sonucunda üzüm sirkesinin insülin tepkisi üzerinde olumlu etki yaratabilecek bazı doğal bileşikler içerdiğini tespit edildi. Aynı zamanda üzüm sirkesi, kan şekeri seviyesini korumaya yardımcı olur.

Tip 2 diyabet, genellikle kilo alımı ile ilgili sorunu olan kişilerin yaşadığı bir diyabet türüdür. Vücuttaki biriken yağlar, insülinin kan şekeri seviyesini yönetmek için en doğru şekilde çalışmasını sağlar. Üzüm sirkesi, insülin yanıtını iyileştirmeye ve vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olur.

Bir çorba kaşığı üzüm sirkesini bir bardak su ile iyice karıştırarak ve günde üç defa gargara yapmak, bademcikleri ve boğaz ağrısını tedavi etmeye yardımcı olur.

Üzüm sirkesi, saç folikülünü önemli ölçüde güçlendirir, parlaklık ve güç verir. Kafa derisine üzüm sirkesi ile masaj yapıldığı zaman kafa derisinde oluşan mantarları da öldürür.

Ağız ve diş sağlığının yanı sıra vücut içindeki asit oranını dengeler ve toksinlerden hızlı bir şekilde dışarı atılmasını sağlar. Vücudun toksinler nedeni ile yağ ya da ödem bağlamasını önler.

Üzüm Sirkesi Ne İşe Yarar?

Üzüm sirkesi, hasarlı dokuyu onarma konusunda oldukça etkilidir. Aynı zamanda cilt dokusunun güçlenmesine de yardımcı olur. Bu sayede cilde tazelik ve parlaklık verir. Aynı zamanda yaşlanma belirtilerini geciktirici etkisi vardır. Üzüm sirkesini sadece sağlık için değil, evinizin her yerinde doğal bir temizlik ürünü olarak da kullanabilirsiniz. Aynı zamanda üzüm sirkesi, kabızlığı önler ve bağırsakları temizler. Saçları güçlendirerek cildi temizler. Güçlü bir ağrı kesici özelliği vardır. Vücuttan toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Kan hücre sayısını arttırır.

Üzüm Sirkesi Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Üzüm sirkesi, pek çok hastalığın tedavisinde sıkça kullanılır. Üzüm sirkesi, her üzümden yapılabilir. Bu sayede de tam bir şifa deposudur. Üzüm sirkesi pek çok şekilde tüketilebilir. Üzüm sirkesi, kan şekeri seviyesini dengeler. Bu nedenle de şeker hastalığına iyi gelir. Aynı zamanda üzüm sirkesi, çeşitli kan hastalıklarının tedavisinde, kanser hastalıklarında da oldukça etkilidir. Yapılan araştırmalar sonucunda üzüm sirkesinin tip 2 diyabet hastalarında kan şekeri artışlarını azalttığı tespit edildi. İnsülin duyarlılığını iyileştirmede etkili olduğunu da gösteriyor.

Üzüm Sirkesi Günde Ne Kadar İçilmeli?

Su, meyve suyu ya da diğer sıvılarla seyreltilmiş yani 1 bardak suyun içine 1 çorba kaşığı üzüm sirkesi kadar sirke içmenin bilinen herhangi bir zararı yoktur. Ama seyreltilmemiş sirke 2.4 ile 3.3 arasında bir bir pH değerine sahiptir. Bu asidik yapı ile diş minesini önemli ölçüde aşındırır, mideyi ve yemek borusunu tahriş eder, mide bulantısını ve asit reflüyü tetikleyebilir.