Üzüm Pekmezi Besin Değerleri: 100 Gr Üzüm Pekmezi Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri

Her besinin kalori değerleri ile besin değerleri arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Özellikle kalori hesabı yaparken ve gerekli besin değerlerinin karşılanması hesabı yaparken üzüm pekmezi değerlerine de bakılmaktadır.



Üzüm Pekmezi Besin Değerleri



Ülkemizin birçok yöresinde doğal olarak hazırlanan üzüm pekmezi öteden bu yana sevilerek tüketilmektedir. Geleneksel olarak üzümün kaynatılıp yoğun bir kıvama getirilmesi ile şurup şeklinde hazırlanmaktadır.



100 gr Üzüm Pekmezi Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri



100 gram miktarda bulunan üzüm pekmezi yaklaşık olarak 290 kilo kalori içermektedir. Yaklaşık 22 gram su bulunan pekmezin protein değeri bulunmamaktadır. Karbonhidrat değeri ise yaklaşık 75 gramdır.