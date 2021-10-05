Üzüm Pekmezi Besin Değerleri: 100 Gr Üzüm Pekmezi Kaç Kalori? Protein Ve Karbonhidrat Değerleri
"Besinlerin tüketim durumlarında bazen tam olarak miktarlarının bilinmesi gerekmektedir. Ya da belli bir miktarın ne kadar kalori ve besin değerleri içerdiği merak edilmektedir. Gerek diyet yapan kişiler, gerek sağlığına dikkat eden kişiler ya da spor yapıp belli değerleri alması gereken kişiler bu araştırmaları yapmaktadır. Merak edilen besinlerden bir tanesi de üzüm pekmezi besin değerleridir. Peki, üzüm pekmezinin besin değerleri nelerdir tüm detayları ile derledik. "
Her besinin kalori değerleri ile besin değerleri arasında farklılıklar bulunabilmektedir. Özellikle kalori hesabı yaparken ve gerekli besin değerlerinin karşılanması hesabı yaparken üzüm pekmezi değerlerine de bakılmaktadır.
Üzüm Pekmezi Besin Değerleri
Ülkemizin birçok yöresinde doğal olarak hazırlanan üzüm pekmezi öteden bu yana sevilerek tüketilmektedir. Geleneksel olarak üzümün kaynatılıp yoğun bir kıvama getirilmesi ile şurup şeklinde hazırlanmaktadır.
100 gr Üzüm Pekmezi Kaç Kalori? Protein ve Karbonhidrat Değerleri
100 gram miktarda bulunan üzüm pekmezi yaklaşık olarak 290 kilo kalori içermektedir. Yaklaşık 22 gram su bulunan pekmezin protein değeri bulunmamaktadır. Karbonhidrat değeri ise yaklaşık 75 gramdır.