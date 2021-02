Üzüm Nasıl Yetişir? Üzüm Türkiye'de En Çok Ve En İyi Nerede Yetişir Ve Nasıl Yetiştirilir?

Üzüm, her çeşidine sevilerek tüketilen hatta mevsimi olmadığı zamanlarda da kuru üzüm halinde tüketilmeye devam edilen bir besindir. Kuru üzüm ile hoşaflar yapılır, kekler yapılır. Kısacası her hali sevilerek tüketilir.



Üzüm Nasıl Yetişir?



Üzüm yetiştirmek isteyen kişiler için iki farklı seçenek mevcuttur. En fazla tercih edilen ve tutması en garantili yöntem hazır fide alarak dikmektir. Ancak bir diğer yöntem daha vardır. Üzüm yetiştirmek isteyen kişiler tohumdan çimlendirme işlemini de yapmayı tercih edebilirler. Her iki türlü de üzüm yetiştirmek mümkündür. Aynı zamanda üzümlerin asma yaprakları da sarma yapılarak değerlendirilmektedir. Ağustos ayında üzümler olgunlaşmaya başlar. Olgunlaşan üzümler ise eylül ayında hasat edilir.



Üzüm Nerede Yetişir?



Üzüm yetiştirmek isteyen kişiler, ilk olarak üzümün yetişmesi için gerekli olan koşulları sağlayarak işe başlamalıdır. Üzüm soğuğa dayanıklı olan bir meyve olarak dikkat çekmektedir. Bu dayanıklılığı sayesinde de Türkiye'nin pek çok bölgesinde üzüm yetiştirmek mümkündür. Ancak ülkemiz de en fazla Ege bölgesinde yetişmektedir. En yoğun olarak Ege bölgesi söylense bile, Marmara, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde de üzüm yetiştirilmektedir.



Üzüm Türkiye'de Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Üzüm, en fazla Ege bölgesinde yetiştirilmektedir. Özellikle de İzmir ve Manisa illerinde yoğun olarak üzüm yetiştiriciliği yapılmaktadır. Genel olarak belirli bölgeler de daha fazla üretimi yapılmaktadır. Üzüm bağları pek çok yer de kolaylıkla yetiştirildiği için oldukça fazla tercih edilmektedir. Asma yetiştirmek kolaydır. Hemen hemen istenilen her toprakta yetiştirilmesi mümkün olan bir meyvedir. Üstelik bir çok farklı şekilde faydalanma imkanı da bulunan bir meyve olma özelliğine sahiptir. Oldukça faydalı olması sebebiyle çok sık tüketilmektedir.



Üzüm En Çok ve En İyi Nerede Yetişir ve Yetiştirilir?



Üzümden en iyi verimi almak isterseniz eğer ilk olarak yetiştirdiğiniz toprak önemli bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Killi ve su geçirmez topraklarda en yüksek verimi almanız söz konusudur. Üzüm yetişmesi için gerekli olan hava koşulları da önemlidir. Çok fazla yağış almamalıdır. Ancak çok serin bir iklim de olmaması gerekir. Uygun şartlar sağlandığı takdir de oldukça kaliteli bir şekilde üzüm üretimi yapmak mümkündür.