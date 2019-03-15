Üzüm Çekirdeğinin Sağlığımız İçin 7 Faydası

Üzüm çekirdeklerini sakın çöpe atmayın. Neden mi? Çünkü bu meyvenin çekirdeklerinin sağlığa olan faydaları saymakla bitmiyor. İşte üzüm çekirdeklerinin sağlığımız için 7 faydası...

1. Üzüm çekirdeği, yukarıda da söylediğimiz gibi antioksidanlarla dolu. Bu özelliği ile vücudu serbest radikallerden korur böylece organların da korunmasına yardımcı oluyor. Antioksidanlar sayesinde zayıf ve hasarlı kan damarlarını da güçlendiriyor.

2. Cilt için de oldukça faydalı olan üzüm çekirdeği, pek çok kozmetik ürünün bileşeninde yer alıyor. Bağ dokularını güçlendiriyor, ciltte sarkmalara ve yaşlanmaya engel oluyor.

3. Üzüm çekirdeği, vücudu çevre kirliliğinin ve tütün ürünlerinin zararlı etkilerinden koruyor. Öte yandan üzüm çekirdeği, stresin etkilerini de azaltıyor.

4. Üzüm çekirdeğinin içinde yer alan flavonoidler, kan damalarının güçlenmesini sağlıyor. Ayrıca üzüm çekirdeği kan dolaşımını hızlandırıyor. Bu sayede pıhtılaşmayı önlüyor ve tansiyonu dengeliyor.

5. Tıpkı cilt için olduğu gibi saç için de bir hayli faydalı. Üzüm çekirdeği saçları güçlendiriyor.. Kan dolaşımını hızlandırma özelliği ile de saç dökülmelerinin önüne geçiyor.

6. Üzüm çekirdeği, yüksek miktarda E vitamini içeriyor. Bu sayede göz sağlığına fayda sağlıyor. Daha keskin görmeye yardımcı oluyor. Televizyon, bilgisayar karşısında fazla vakit geçirildiğinde ortaya çıkan göz yorgunluğunun dindirilmesini sağlıyor. Yaşla beraber orataya çıkan görme bozukluklarını da engelliyor.

7. Kansızlık sorununa iyi geliyor. Böbrek ve bağırsakları çalıştırıyor.

MAHMURE ÖZEL