Uzmanlar Uyarıyor: Prostat Hastalıkları Böbrek Yetmezliğine Neden Olabilir

Prostat, yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozan, kronik yorgunluk, halsizlik yapabilen, cinsel yaşamı olumsuz etkileyen bir hastalıktır ve tedavi edilmemesi durumunda böbrek yetmezliğine de neden olabilir.

Prostat sadece erkeklerde bulunan, spermleri koruyan ve besleyen sıvıları salgılayan bir organdır. Mesanenin hemen altında yer alır ve mesane sonrası idrar yolunu çepeçevre sarar. Normalde 20 gr civarındadır. Erkeklerde çok sık karşılaşılan prostat hastalıkları tedavi edilmediği takdirde yaşamı olumsuz etkilemektedir. En ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır.

İdrar sorunları erkeklerde genellikle prostat ile ilgilidir

Prostat, idrara başlarken bekleme, idrarı ince ve zor yapma, sık idrara gitme, gece 1 defadan fazla idrara kalkma, idrardan sonra damlama, idrar yaptıktan sonra rahatlayamama, geride idrar kalması hissi gibi yakınmalara neden olur. İleri dönemlerde yoğun idrar kanamaları, sık idrar yolu enfeksiyonu ve hiç idrar yapamama gibi sorunlar ve böbrek yetmezliği görülebilir.

Yaşam standartlarını bozuyor

Prostat hastalıkları yaşam standartlarını ve uyku düzenini bozmakla kalmaz, halsizlik yapabilir, cinsel yaşamı da olumsuz etkiler. Tedavi edilmediği takdirde karşılaşılacak en ciddi sorunlar böbrek yetmezliği, idrar tutamama ve idrar yapamama ve sondalı kalmaktır. Prostat hastalarına; sağlıklı beslenme, şikâyeti olunca doktora gitme, 50 yaşından sonra yıllık düzenli ürolojik periyodik muayene tavsiye edilir.

60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60’ında prostat yakınmaları görülür

Prostat büyüme ve kanser 50 yaşlarında başlar. 60 yaşlarındaki erkeklerin yüzde 60’ında prostat yakınmaları görülür. İltihabi durumlar ise genellikle cinsel aktif yaşlarda (20-40) daha sık olur. Büyüme, kanserleşme ve enfeksiyon hastalıkları vardır. Prostatın en sık görülen hastalığı iyi huylu prostat büyümesi, sonra prostat kanseri ve kronik prostatitdır (prostat iltihabı).

İlaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir

İlaç kullanmak istemeyen hastaların ameliyat olmasını gerekebilir, ilaç tedavisi olanların da ilaçları ömür boyu kullanmak durumunda kalabilirler. Prostat hastalıklarında, öncelikle ilaç tedavisi ile başlanır ve hastaların yüzde 70’ den fazlası tıbbi tedaviden yarar görür. İlaçla düzelmeyen veya çeşitli nedenlerle ilaç kullanmak istemeyen hastalarda ameliyat yapmak gerekebilir.

Ameliyatlar hastanın ve prostatın özelliklerine, kanser durumuna bağlı olarak teknik farklılıklar gösterir. Maalesef ilaç tedavisi olanların ilaçlarını uzun süre hatta çoğu kez ömür boyu kullanması gereklidir. Ameliyattan sonra da yapılan ameliyata bağlı olarak 5 yılda yüzde 2-20 arası nüksetme ihtimali vardır.