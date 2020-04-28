Uzmanlar Önerdi: Akciğer Sağlığı İçin Balık Tüketin

Protein tüketimi çok önemli

Bağışıklık sistemini güçlendirici gıdaları tüketmek aynı zamanda akciğer sağlığına da olumlu etkiler yapacaktır. Akciğeri sağlıklı tutmak ve bağışıklık sistemini güçlendirmek için protein, antioksidan vitamin ve minerallerin tüketimi çok önemli.

Omega-3 kritik rol oynuyor

Antikorlar, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde görev alır ve protein antikorların yapımı için gereklidir. Kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, süt ve ürünleri, kuru baklagiller protein kaynakları arasında yer almaktadır. Protein ihtiyacı cinsiyet, yaş, boy, kilo gibi durumlara göre değişmektedir. Ancak genel olarak söylenecek olursa nohut, fasulye türleri, kırmızı ve yeşil mercimek gibi kuru baklagiller her gün tüketilebilir. Hem protein hem de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde önemli rol oynayan omega-3 açısından haftada iki defa balık tüketimi önerilmektedir.

A-E-C vitaminleri ve çinko depolayın

Özellikle A, E ve C vitaminleri ve çinko, selenyum gibi mineraller bağışıklık sistemini güçlendirici ve vücudu arındırıcı özelliklere sahiptir. A vitamini, solunum sistemini enfeksiyonlardan korur. En çok karaciğer, yumurta, süt ve ürünleri gibi hayvansal gıdalarda ve havuç, pazı, ıspanak, kayısı, bal kabağı gibi sebzelerde bulunmaktadır. E vitamini, bilinen en iyi antioksidan vitaminlerdendir.

En iyi kaynakları arasında fındık, ceviz gibi yemişler ve yağları, zeytinyağı gibi bitkisel yağlar, tam tahıllar gelmektedir. C vitamini, en iyi antioksidanlardandır. En iyi kaynakları arasında kırmızı biber, maydanoz, brokoli, çilek, portakal, kivi gibi sebze ve meyveler gelmektedir. Çinko, bağışıklık sistemini çok yönlü olarak etkiler. Eksikliği pek çok solunum sistemi enfeksiyonu de olmak üzere pek çok enfeksiyonun gelişmesinde risk oluşturmaktadır. En iyi kaynakları arasında et, deniz ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar gelmektedir.

Probiyotik tüketimi şart

Genellikle bireyler susadıklarında daha çok asitli ve şekerli içecekler tüketmektedir ki, bunlar vücudun arınmasını engellemektedir. Bu nedenle öncelikli olarak su tüketimi önerilmektedir. Aynı zamanda hem bağışıklık sistemini güçlendirmek hem de yenilenmeyi sağlamak amacıyla probiyotik özellikli kefir tüketimi önem taşımaktadır. Sarımsak, keten tohumu, zencefil ve tere tüketimi sıkça önerilmektedir.