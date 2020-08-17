Uzmanlar Açıkladı: Kahve En Sağlıklı Nasıl İçilir?

VANİLYA, FINDIK VE KARAMEL DEYİP GEÇMEYİN Özellikle son dönemde popüler olan vanilya, karamel, fındık gibi kahveye eklenen ekstra maddelerin şeker oranı bir hayli yüksek. Ancak bunların vücuda zararı oldukça fazla. Bu katkı maddelerinin şeker içeriği çok yüksek ve bu fazla şeker vücutta yağlanmaya sebep oluyor. Kan şekeri düzeyi bozuluyor ve diyabete yol açıyor. Bunun yanı sıra reflü, gastrit gibi mide rahatsızlıklarına da yol açıyor. Gün içerisinde çok fazla şekerli kahve tüketmek gereksiz yere kalori alımına sebep oluyor. Dolayısıyla anlık doygunluk hissedebiliriz ama uzun vadede çok çabuk acıkırız. Dolayısıyla fazla şeker ve kalori vücutta yağlanmaya sebep oluyor ve kilo artışına yol açıyor. Dolayısıyla obezite, insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol gibi hastalıklarla karşılaşabiliriz.