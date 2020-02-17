Uzmanlar Açıkladı: Bitter Çikolata Gripten Bile Koruyor!

Ekim ve mart ayları grip mevsimi olarak biliniyor. Düşük bağışıklık sisteminin de tetiklediği gripten korunmanın yollarından birisi de iyi beslenmeden geçiyor. C vitamininden zengin portakal, ananas; mantar, likopenden zengin domates gibi birçok besin gripten koruyor. Kış hastalıklarından korunmada güçlü bir bağışıklık sistemi ve güçlü bir vücut direnci özellikle çok önemli noktalardan biri. Bitter çikolatanın içinde yoğun olarak bulunan kakao, kakaonun içerdiği fenolik bileşikler, bağışıklık sistemimizi ve vücut direncimizi artırıcı maddeleri içeriyor.

Vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Fenolik bileşiklerce zengin kakaonun yoğun olarak bulunduğu bitter çikolata vücut direnci ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkileriyle göze çarpıyor. Bitter çikolata içerdiği şeker oranının düşük olması ve kakao oranının yüksek olması sebebiyle diğer çikolata çeşitlerine göre tercih edilmesi gereken bir grupta. Çünkü şeker, bağışıklık fonksiyonlarını azaltıcı etkilerde rol oynadığı için uzmanlar özellikle bitter çikolata tüketilmesini öneriyor.

Günde 2 parça bitter çikolata

Bitter çikolata haftada yaklaşık 2 ya da 3 kez, günde 2 parça olarak tüketilebilir. Bu, yaklaşık 10 grama tekabül ediyor ve bu kadar tüketilmesi yeterli olacaktır. 1 parça bitter çikolata aldığımızda vücudumuza aldığımız doğal bir antioksidan olan resveratrol maddesi mutluluk hormonunun salınımını artırırken, diğer bir antioksidan maddesi olan kateşin zihinsel performansı sağlayan hormanların salınımını tetikliyor. Bu sebeple kalp sağlığımıza da yararı var ve vücut direncimizi arttırmış oluyor. Bitter çikolata aynı zamanda soğuk algınlığı ve gribin belirteçlerinden olan öksürüğe de iyi geliyor. Özellikle kronikleşmiş öksürüklere de iyi geliyor.

Beyaz çikolatadan uzak durun

Beyaz çikolatanın içerdiği yağ miktarı daha fazla ve biz daha çok bitter çikolatanın içindeki kakao maddesine yöneliyoruz. Çünkü kakaonun içeriğinde daha fazla fenolik bileşikler var ve bu fenolik bileşikler bazı işlemlere maruz bırakıldığında içeriğindeki bileşikler azalıyor, bundan dolayı beyaz çikolata daha çok işleme maruz bırakılıyor.

Herkes tüketebilir

Bitter çikolata, belirtilen porsiyonlarda herkes tarafından tüketilebilir. Hastalar da kullanabilir çünkü bitter çikolatanın insülin direnci üzerinde de etkileri saptanmış. Ayrıca LDL kolesterolde ve kalp sağlığını artırmada ve iyileştirmede faydaları da birçok çalışmada ispatlandığı için kullanımı yine aynı porsiyonlarda yeterli olacaktır.