Uzmanından Anne Adayları İçin 'Oruç' Uyarısı

Hamilelikte oruç tutmak kişisel bir karardır. Bu kararı vermeden önce gebeliğin evresinin, eşlik eden sistemik bir hastalığın ya da ek risk faktörünün olup olmadığının dikkate alınması, kadın hastalıkları ve doğum uzmanına danışılması gerekiyor.

Hamileliğin ilk 3 aylık dönemi bebeğin anne karnında hızlı büyüme ve gelişme dönemidir. Bu dönemde bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişim gösterebilmesi için anne adayının gereken besin, vitamin ile mineralleri yeterli ve eksiksiz alması büyük önem taşıyor. Hamilelerin bu süreçte oruç tutmak için uzun süre aç ve susuz kalmaları, sıvı kaybı, kan şekeri ve tansiyon düşmesi ile bayılmalara yol açabilir.

Yetersiz sıvı alımı erken doğuma sebep olabilir

Hamileliğin 4 ile 6 ayları görece daha güvenlidir. Ancak bu dönemde gebeliğe eşlik eden kalp, hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar ya da erken doğum tehdidi bulunuyorsa oruç tutmanın komplikasyonları artırma riski yüksek olacaktır. Hamilelik süresince yetersiz sıvı ve besin alımı bağışıklık sistemini olumsuz etkileyerek enfeksiyonlara davetiye çıkarabilir ve bu durum düşük ya da erken doğum riski oluşturabilir.

Hamileliğin son 3 ayı da bebeğin hızlı kilo aldığı ve doğuma hazırlandığı dönemdir. Bu süreçte, anne adayında kan şekeri ve tansiyon düzeyini normal sınırlar içinde tutmak adına dengeli ve düzenli beslenmek önemlidir. Uzun süreli açlık ve susuzluk bu dengeyi bozabilir.

Anne adayında hipoglisemi atakları ya da gebeliğe bağlı diyabet, kansızlık, tansiyon düşmesi veya hipertansiyon, bebeğin yetersiz kilo alımı, suyunda azalma gibi birçok komplikasyona yol açabilir. Yetersiz sıvı alımı enfeksiyonlara yatkınlık, sindirim bozuklukları ve erken doğuma sebep olabilir. Oruç tutmak isteyen anne adayları mutlaka doktoruna danışmalı ve risk taşıyıp taşımadıklarını öğrenmeli.