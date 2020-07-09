Uzmanından Açıklama: Sosyal Medyanın Etkileri Sandığınızdan Daha Tehlikeli

Dünyada ve Türkiye'de fenomen olmak uğruna çeşitli davranışlar sergileyen gençlerin çılgınlıkları bazen ölümle sonuçlanıyor. Son olarak önceki gün Afyonkarahisar'da sosyal medyada paylaşmak üzere video çekmek için girdiği çukurdaki su birikintisinden çıkamayan 17 yaşındaki Oğuzhan Baylan'ın cansız bedeni dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

Antalya'da, 15 yaşındaki Deniz Şahin de dün arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atladı. Kendisinin kameraya alınmasını isteyen genç, denize çakılarak hayatını kaybetti. Gencin denize atlaması ve su üzerinde hareketsiz kalması, cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülere yansıdı.

Geçen ay yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumuna son anda yetişen Görkem Varlık, İstanbul Üniversitesi Beyazıt yerleşkesinde sınava alınmadığı gerekçesiyle kendini yerlere atmış, Youtuber olan gencin mizansen yaptığı ortaya çıkmıştı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla ünlenen, Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan genç, geçen yıl İzmir Kordon'da çocukları para karşılığında öpüştürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Sosyal medya fenomeni Rüzgar Ozan Dikici, anneannesinin kafasında yumurta kırdığı anları kayda alarak, Instagram hesabında yayınlayınca tepki toplamıştı.

Fenomen olmak uğruna...

Sosyal medya kullanımında özellikle gençlerin bilgilendirilmesi gerekiyor. Bireyler gençlik dönemlerinde değer görme ve ait hissetmek için sosyal medyada fenomen olmak uğruna çeşitli davranışlar sergiliyor. Yukarıda saydığımız olaylar bu duruma iyi birer örnek.

Ailelerin, çocuklarının sosyal medya platformlarında yaptığı davranışları gözlemlemesi gerekiyor. Gençlerin bireylerin özellikle ait olma, değer görme, yeterli hissetme gibi duyguların çok yoğun yaşandığı ve fenomen olma yolunda da adım atıldığı bir dönemdir. Diğer kişiler de beni görsün düşüncesiyle birtakım davranışlar sergilediği zamandır. Bu anlamda gençlerin bazı davranışlarının sonuçları çok ağır olabiliyor.

Bazı aileler çocukların fotoğrafları çok paylaşıyor, çocuklarına sigara içirmek gibi uygun olmayan veya çok küçük bir çocuğu araba kullandırmak gibi görüntüler görüyoruz. Uzmanlar bu yaşananları istismardır olarak adlandırıyor. Çünkü o çocuğun isteği, rızası dışındaki davranışlardır.

Aileler de öğrenmeli

Her geçen gün gelişen teknolojiyle birlikte ailelerin de yeni sosyal medya platformlarını öğrenip bilinçlenmesi gerekiyor. Ailelerin gençlerle açık ve dürüst bir iletişim halinde olmak gerekiyor. Sosyal medyadan yüzde 100 soyutlamak da doğru değil ama çocuğun ne istediğini, ne düşündüğünü, ne hissettiğini anlamaya çalışmak, sosyal medyada çok vakit geçirdikten sonra kötü hissediyorsa bunun sebeplerini öğrenmek, neyi örnek aldığını bilmek gerekiyor. Onları anlamaya çalışın. Sosyal medyada kullanılan uygulamaları bilmiyorsanız, öğrenmeye çalışın. Aileler sosyal medyayı öğrenmeli. Çünkü bilinmeyen bir şey hayatta hep kaygı verir.

Çocukları gözlemleyin

Mümkün olduğu kadar ailelerin çocuklarını gözlemlemesi gerekiyor. Çocuklarınızın sosyal medyadaki yaşantısına bakın. Agresif veya öfkeli tavırlarını bu alanda yaşıyor olabilir. Mesela okulda duygusal ve davranışsal olarak sıkıntı yaşayan bir çocuk bunları sosyal medyaya yansıtıyor olabilir veya çok sessiz sakin bir çocuksa içindeki öfke kin ve öç alma duygularını sosyal medyaya farklı yansıtıyor olabilir. Farklı bir dünya çizebilir. Çocuklarınızı gözlemleyin. Özellikle duygusal ve davranışsal sorunlar yaşayan gençler sosyal medya platformlarında çok daha riskli şeyler yapabiliyor. Bazı sorunlar varsa ve baş edilemiyorsa uzmandan destek alınmalı.