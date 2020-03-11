Uzman Terapist Eralp Caner Akbatı’da

Enerji tıbbı ve bilinçaltı travma terapisi alanlarında çalışan Uzman Terapist Eralp Caner, ‘İlişkiler Neden Zor’ başlıklı söyleşisiyle Yaşam Akademisi’nin konuğu olarak Akbatı misafirleriyle buluşuyor. 12 Mart Perşembe günü Caner, ilişkilerde yaşanan problemlere dair tüm merak edilenleri yanıtlayacak.

Tüm misafirlerin katılımına açık olan etkinlik saat 14.00’da başlayacak ve zemin katta gerçekleşecek.