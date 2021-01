Uyumsuz Serisi Filmleri - Uyumsuz Serisinin İsimleri, İzleme Sırası, Vizyon Tarihleri, Konuları Ve Oyuncuları

Yeni kurulan dünyaya göre insanlık beşe ayrılmıştır. Bu 5 şeyden her biri insanların sahip olabilecekleri bir erdemi temsil eder. On altı yaşına gelen herkes isterse ailelerinden ayrılıp kendilerine yeni bir yaşam bölgesi seçebilir. Veya kendi doğdukları bölgede de kalabilirler. Bu karardan vazgeçemez yada değiştiremezler. Ayrıca yeni gittikleri yerde isimlerini değiştirebilirler.

Bu erdemler sırayla: Fedakarlık, Dostluk, Dürüstlük, Cesurluk ve Bilgelik toplumlarıdır. Tabi ki hiçbir yere ait olmayan uyumsuzlarda vardır. Film ismini buradan alır.

Yönetmeni Neil Burger, yapımcısı ise Douglas Wick, Lucy Fisher, Pouya Shabazian dır. 2014 çıkan filmleri çok büyük ses getirmiştir. Özellikle gençlere hitap eden bir film olarak dikkat çekmektedir.

Uyumsuz Serisinin İsimleri ve İzlenme Sırası Nedir?

Seri üç kitaptan oluşmuştur. Tüm kitapları beyaz perdede gösterime girmiştir. Bu serinin tam olarak üç tane filmi çekilmiştir. Tam olarak vizyona çıkma sırasını aşağıda verilmiştir. Bu filmler sırasıyla:

Uyumsuz

Kuralsız

Dört: Bir Uyumsuz

Uyumsuz Serisinin Vizyon Tarihi Nedir?

Bu serinin uyarlandığı üç adet kitap bulunmaktadır. Bu kitapların hepsi filme çekilmiştir. Uyumsuz 18 Nisan 2014 yılında vizyona girmiştir. 11 Mart 2016 yılında ise Yandaş filmi vizyona girmiştir. Son olarak gösterime Dört: Bir Uyumsuz girdi. Bu kitapları gibi bu serinin son filmidir.

Uyumsuz Serisinin Konuları Nedir?

Uyumsuz: Tris yaşadığı sistemde ailesiyle fedakarlıkta kalmayı değil cesarete gitmeyi seçmiştir. Fakat Tris uyumsuzdur. Bu kısa sürede ortaya çıkar. Bu yüzden o ve arkadaşları sisteme karşı gelerek kaçarlar. Bu kaçış bir mücadelenin başlangıcıdır. Sevgilisi Four hep onun yanındadır. Four aynı zamanda onun uyumsuz olduğunu bilip yardım eden ilk kişidir.

Kuralsız: Tris ve arkadaşları kendilerini ve ailelerini kurtarmak için büyük bir mücadele yaşarlar. Aynı zamanda hem sistemin bitmesi gerektiğine daha emin olmuşlardır. Bu hem insanlığı, sistemi ve kendilerini keşif anlamına da gelir. Bu aynı zamanda bir savaştır. Tris aynı zamanda dışlanan uyumsuzluğu kabul ettirmeye çalışılmıştır. Filmin sonunda sistem çökmüştür ama umutsuzluk büyümüştür. Bu süreçte çok sevdiği ailesi ölür ve abisinin ihaneti ile karşılaşır. Bu Tris için çok yorucudur.

Dört: Bir Uyumsuz: Tris ve Four, şimdiye kadar ki en büyük mücadelelerini verirler. Uyumsuz sistemi de mahvolmuştur. Tris ve Four beraber duvarlardan dışarıya çıkmaktan başka şansları yoktur. Bunu yapmak demek ailelerini hatta sevdiklerini geride bırakmak demektir. Fakat tüm tehdit ile ancak böyle savaşırlar. Tris bir seçim yapmak zorundadır. Fakat sonunda tüm insanlığı Four ile beraber kurtarır. Sevdikleri ile yeni düzende yaşamaya başlarlar.

Uyumsuz Serisinin Oyuncuları Kimlerdir?

Bu seride yer alan oyuncuların çoğu on altı yaşındaki insanları canlandırmaktadır. Bu yüzden gençler ağırlıkta olan bir kadro seçilmiştir. Bunların isimleri ve filmdeki adları:

Shailene Woodley - Beatrice "Tris" Prior

Theo James - Tobias "Dört" Eaton

Octavia Spencer - Johanna Reyes

Jai Courtney - Eric Coulter

Ray Stevenson - Marcus Eaton

Zoë Kravitz - Christina

Miles Teller - Peter Hayes

Ansel Elgort - Caleb Prior

Maggie Q - Tori Wu

Naomi Watts - Evelyn Johnson-Eaton

Kate Winslet - Jeanine Matthews

Mekhi Phifer - Max

Daniel Dae Kim - Jack Kang

Keiynan LonsdaleUriah Pedrad

Ashley JuddNatalie Prior

Suki Waterhouse - Marlene

Janet McTeer - Edith Prior

Rosa Salazar - Lynn

Emjay Anthony - Hector

Jonny Weston - Edgar