Uyumadan Önce Tüketilirse Sakinleştiriyorlar! Magnezyum Zengini 4 Gıda

İyi bir gece uykusu için yatmadan önce magnezyum açısından zengin yiyeceklerden atıştırmak gece boyu rahat etmenize yardımcı olur. Magnezyum, uyku da dahil olmak üzere vücuttaki birçok işlev için önemlidir. Uyumadan önce kendinizi aç hissediyorsanız gece stres hormonu olarak da bilinen kortizol salgılanabilir ve bu da uykunuzun kalitesini bozar.

Bu sebeple aç karna uyumayın ve önereceğimiz magnezyum zengini gıdalardan birini tüketmeye çalışın.

1. Muz

Muzlar listenin ilk sırasında yer alıyor çünkü sadece yüksek miktarda magnezyum değil, potasyum da içeriyor. Her ikisi de rahatlamayı teşvik edebiliyor. Bu tam da yatmadan önce atıştırmalık olarak aradığınız şeydir.

2. Bitter çikolata

Bitter çikolata da kaliteli bir magnezyum içeriğine sahiptir. Tatlı isteğinizi bastırır, mutluluk hormonu salgılamanıza yardım eder. Zaten bitter çikolata yemek için kim bahaneye ihtiyaç duyar ki! Tabii, miktarı aşmadığınız sürece...

3. Kabuklu yemişler

Kabak çekirdeğinden kajuya kadar, en sevdiğiniz kuruyemiş ve yağlı tohumlar muhtemelen iyi miktarda magnezyum içerir. Mesela sadece altı adet Brezilya fıstığı günlük ihtiyacınız olan magnezyumun % 26'sını içeriyor. Bir porsiyon bademde 80 miligram magnezyum bulunuyor. Bir porsiyon kabar çekirdeği 168 miligram ve kaju ise 74 miligram magnezyuma sahip. Daha fazlasını söylememize gerek var mı?

4. Nohut

Yarım fincan nohut yaklaşık 115 miligram magnezyum içeriyor. Akşam uyumadan önce nohut yemenin birkaç leziz yolu var. Hızlıca bir humus yapabilir ya da baharatlı nohut cipsi hazırlayabilirsiniz.