Uyku Sorununa Çözüm: Kopyala-Yapıştır Tekniği Nedir?

Hayatımızın üçte birini uykuda geçiriyoruz. Bu nedenle uyku konusunda yaşayacağımız sorun, hayatımızı doğrudan etkiliyor. Yaşadığımız pandemi süreci ise bu rahatsızlığı daha çok tetikliyor.

Her ne kadar kişiler bu durumu bir sorun gibi görünmese de aslında vücudumuz ile alakalı ya da bilinç altımızda yatan bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Her yaştan insanın yaşayabileceği uyku probleminde ise vatandaşlara yeni bir yöntem umut kaynağı oluyor.

Kopyala-yapıştır tekniği nasıl uygulanıyor?

Hücrelerimizin de hafızası vardır. Hücrelerin hafızasındaki sağlıklı anılar kullanarak çözümler elde ediliyor. Sağ taraf her zaman bizim geçmişimizi sol taraf ise geleceğimizi temsil ediyor.

Kişinin iyi uyuduğu bir zamanı hatırlaması isteniyor. Geçmişten rahat uyku uyuduğu, sağlıklı ve mutlu olduğu andan bir kesit alınarak sol tarafa yani geleceğe yapıştırılıyor. Böylece gayet doğal bir şekilde problem ortadan kalkıyor ve ilaç kullanmaya gerek kalmadan mışıl mışıl uyumak mümkün hale geliyor.