Uyku Eksikliği Cildimize Nasıl Etki Ediyor?

Uzmanlar, uykunun kalitesiz olmasının cildin de kalitesini kaybetmesine neden olduğunu söylüyor. Peki ama nasıl? Bu konuyu biraz açalım.

Kortizol seviyeleriniz yükseldiğinde, kolajeniniz, hyaluronik asitiniz ve lipidleriniz zarar görme eğilimindedir. Bu üç bileşen zamanla tükendikçe, cildin aslında daha ince ve daha az elastik hale gelebileceği 'dermal incelmeye' neden olabilir. Sonuç olarak, cilt bariyeriniz zayıflar ve bu da tahriş, kuruluk ve erken yaşlanmaya davetiye çıkarır.

Öyleyse uyku nerede devreye girer?

Uyku ve stres iç içedir. Uyku eksikliğini özellikle birden fazla gece yaşadığınızda bu durum vücut ve beyin tarafından stres olarak kaydedilir. Konuyla ilgili yapılan bir araştırmada, kısa uyku süresinin çalışan yetişkinlerde algılanan stres ile ilişkili olduğu tespit edildi. Başka bir araştırmada ise bir hafta boyunca geceleri 4,5 saat uyuyan katılımcıların daha öfkeli, stresli, üzgün ve zihinsel olarak bitkin hissettiği ortaya çıktı.

Geceleri cilt iyileşme moduna geçer

Uzmanlar, geceleri cildimizin iyileşme moduna geçtiğini söylüyor. Gece uyku döngüsünde HGH'de (insan büyüme hormonu) büyük bir artış vardır, bu da vücut dokularının yeniden inşasına yardımcı olur ve hasar görmüş hücrelerin yerini alması için artan hücre üretimini teşvik eder.

Yeterince uyumuyorsanız, cilt hücreleriniz bu iyileşme sürecinde çok fazla yenilenmez. Ve bu nedenle, cildinizin donuk, kuru ve tıkalı görünmesine neden olabilecek hasarlı hücreler birikir.

Uyku ve cilt sağlığı el eledir

İyi bir cilt için uzmanların önerisi gece boyunca en az 7 saat uyumak. Uyurken odanızın karanlık ve sessiz olmasına dikkat etmelisiniz. Aynı zamanda cep telefonunuz ve bilgisayarınızın da uzakta durduğundan emin olun.

Eğer uyku problemi yaşıyorsanız uyku öncesi ılık bir duş alarak vücudunuzu rahatlatın ve özellikle nefes alan kumaştan üretilmiş pijama tercih ederek kaliteli bir uykuya zemin hazırlayın.