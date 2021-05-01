Uyku Çiçeği Nedir Ve Bakımı Nasıldır? Uyku Çiçeği (Süs Yoncası) Anlamı, Özellikleri, Faydaları Ve Yetiştiriciliği

Güzel görünümüyle çok beğeni toplayan bir çiçek olması bakımından pek çok çiçek sever tarafından özenle yetiştirilen süs bitkileri arasında yerini almaktadır.

Uyku Çiçeği Nedir?

Uyku çiçeği, oxalidaceae familyasının bir mensubu olmakla birlikte anayurdu Güney Amerika olup yaprakları üçgen biçiminde ve mor renkli bir yoncadır. Uyku çiçeği güneş battığında yapraklarını kapatır. Çiçeğin bu davranışı sebebiyle bu zarif ve ilgi çekici bitkiye uyku çiçeği adı verilmiştir.

Uyku Çiçeği Bakımı Nasıldır?

Uyku çiçeğinin bakımı son derece zahmetsiz bir nitelik barındırır. Gelişimi için kışın 12-13 derece sıcaklık olan bir ortamda bulundurulmasına özen gösterilmelidir. Aksi bir durumda bitkinin üst aksamı ölecektir. Ancak bu durumda endişe edilmesine gerek yoktur. Çünkü bitki soğanlı olduğundan dolayı ilkbaharda yeniden gelişim göstermeye başlar.

Çiçeğin bakımında torf, perlit ve kum karışımlı toprak önemli bir yer tutmakta olup gelişimi için ise küçük bir saksı yeterli olmaktadır. Bitkinin en fazla bir saat direk güneşle temas edip, geri kalan zamanı aydınlık bir ortamda geçirmesi sağlıklı gelişimi için önemlidir. Bitkiye sadece gerektiği kadar su vermek fayda sağlayacaktır.

Eğer uyku çiçeğinin gelişiminin seyrinin sürekli olmasını istiyorsanız bitki çiçek açtığında çiçeklerini toplamanız bu doğrultuda oldukça önemli fayda sağlayacaktır.

Uyku Çiçeği Nasıl Ekilir?

Uyku çiçeğinin soğanları çok küçüktür. Kendiliğinden çoğalırken müdahale ederek, tohum için kullanmak istiyorsanız, bu minik soğanları saplarından ayırmanız gerekmektedir. Bir diğer ekme yöntemi ise, süs yoncasının saplarını köklerinden ayırarak, ayrı bir yere dikmektir.

Uyku Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Uyku çiçeğinin çoğaltılması için bitkinin dalları gövde kısmından ayırarak veya toprak altında bulunan soğancıkları ayırarak çoğaltma işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir.

Uyku Çiçeği Tohumu Nasıl Olur?

Uyku çiçeği tohumlanması, oldukça zor bir süreç içinde gerçekleşir. Çünkü bitki çiçek açtıktan sonra bütün gelişimini durdurarak tüm enerjisini çiçeği ve tohumu için harcamaya başlar. Bu durum da bitki açısından olumsuz bir durum olarak görülür.

Uyku Çiçeği Nasıl Sulanır?

Uyku çiçeğinin sulamasının yapılması için belli bir aralık bulunmamaktadır. Bu bakımdan çiçeğin sulama işleminin yapılırken toprak kuruluğu göz önünde bulundurulmalıdır. Toprakta kuruma görüldükçe sulama söz konusu olmalıdır.

Evde Uyu Çiçeği Yetiştiriciliği Yapılabilir mi?

Evde uyku çiçeği yetiştiriciliği son derece kolaydır. Bunun en önemli sebebi ise bu güzel bitkinin gelişimi için çok fazla zahmetli olacak nitelikte bir bakım gerektirmiyor olmasıdır.

Uyku Çiçeği Anlamı

Uyku çiçeğinin anlamı gerçekten uyuyan bir çiçek olduğunu ifade eder. Bu süs yoncasına uyku çiçeği denmesinin en önemli nedeni çiçek açtığı dönem içerisinde bir ay boyunca gelişiminin tamamıyla durması ve açan çiçeklerinin ise gece kapanıp boru şeklini alması olmaktadır.

Uyku Çiçeği Latincesi

Uyku çiçeğinin bir diğer adı süs yoncası olup Latince adı ise "Oxalis triangularisdir". Oxalis bitkisinin pek çok türü bulunmaktadır fakat Oxalis triangularis türü çok popüler bir ev çiçeği olarak evlerde ve ofislerde kendisine yer bulmaktadır.

Uyku Çiçeği Özellikleri

Uyku çiçeğinin kendisine özgü farklılığa sahip olan dikkat çekici özellikleri bulunur. Bunlar:

- Tek yıllık bir bitki olup uzun ömürlüdür.

- Küçük otsu bir yer bitkisidir.

- Çalı ve küçük ağaç biçiminde gelişim gösteren türleri de bulunmaktadır.

- Yapraklar genellikle yonca benzeri yani üç parçalıdır.

- Bu bitkinin birkaç türü gül ve bakla yaprakları biçiminde çok parçalı yaprak özellikli olmaktadır

- Bazı uyku çiçeği türleri doğada kendiliğinden yetişmektedir.

- Doğada kendiliğinden yetişen türlerin geneli ekşi yonca denen türleri oluşturmaktadır.

- Yoncaların sahip oldukları çiçekleri tüm baklagillerin çiçek yapısına benzer yapı göstermektedir.

- En fazla pembe ve beyaz renkte çiçek açan bitkilerdir.

- Uyku çiçeğinin sarı çiçek açan türleri de de vardır.

- bitki çiçeklerini yıl içerisinde iki kez açar.

- Farklı zamanlarda çiçeklenme durumu olabilen bitkinin gelişimi bu sürede durur.

Uyku Çiçeği Faydaları

Uyku çiçeği yapraklarının çay olarak düzenli bir şekilde tüketilmesi durumunda önemli faydaları bulunur. Bu kapsamda bitkinin faydalarını şu şekilde listelemek mümkün:

- Mide ve sindirim sorunlarına önemli ölçüde fayda sağlar.

- Çiçekler kurutulmadan taze iken kullanılarak elde edilen uyku çiçeği çayı böbrekler için şifa kaynağı oluşturur.

- Sarılığa ve karaciğere de iyi gelen etkiler ortaya koyar.

Uyku çiçeğinin çayının hazırlanması için öncelikle uyku çiçeği yaprakları yıkanır ve sonrasında incecik doğranır. Sonrasında ise bir tatlı kaşığı kadar uyku çiçeği 2 bardak suda 5 dakika kaynatılır ve ardından 2-3 dakika kadar dinlendirildikten sonra sıcak olarak içilir.