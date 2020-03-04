Usta Oyuncular’dan “Alevli Günler” Komedi Oyunu Seyircilerin Karşısında!

Kahkahalarla izleyeceğiniz bu oyunu kaçırmak istemiyorsanız linki tıklayın.

Bu bir ilandır.

Çocukluğundan beri ayrılmamış üç arkadaşın inanç özgürlüğü üzerine verdiği mücadeleyi anlatan bir hikâyeye tanık olacaksınız. Biri mahallenin kasabı, biri muhasebeci, biri de Türk kültür profesörü olmuş üç kafadar… İçlerinden birinin lenf kanserine yakalanmasıyla olaylar gelişir. Şamanizm’e inanan Türk kültür profesörünün inancı gereği yakılmak ister ve farklı olana yaşam hakkı vermeyen bir düzenin engelleriyle karşılaşırlar.

Bize çağdaş bir “Yaşar yaşamaz” hikâyesi sunan bu oyunu seyretmek için linki tıklayın ve bu komedi oyununun keyfini çıkarın.

Genç yazar Irmak Bahçeci’nin kaleminden başarılı bir şekilde aktarılan devlet ve toplum düzenini sorgulatan bu oyunda, Yıldıray Şahinler’in yönetmenliğinin yanı sıra oyunculuğuna da hayran kalacak, Cem Davran’ı birçok karakterde izleyeceksiniz. Birbirinden usta oyuncuların sahnedeki performansıyla zamanın nasıl geçtiğini anlamadığınız bir oyun izlemenin zevkine varacaksınız. Sanat dolu bir gün için linki tıklayın.

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