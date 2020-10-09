Ürünler olmadan da cildinize iyi bakmanın 7 yolu

1- Güneşte geçirdiğiniz zamanı sınırlayın

Cilt yaşlanmasının tahminen yüzde 90'ı, özellikle daha açık tenli kişiler için, güneşten kaynaklanır. Daha da korkuncu ise güneşe aşırı maruz kalmak cilt kanserine davetiye çıkarır. Bunun oldukça yüksek bir oran olduğunu düşünürsek yapmanız gereken şet sadece güneş koruyucu kullanmak değil, güneşe maruz kalmayı sınırlandırmaktır.

Güneş kremi kullandığınızda ise gözlerinizi de korumayı unutmayın. Şapka ve güneş gözlükleri bunun için idealdir. Aksi halde güneş yüzünden gözlerinizi sürekli kısmak zorunda kalırsınız ve bu da uzun vadede alın ve göz çevrenizde derin kırışıklıklara neden olur.

2- Su için

Su içmek tüm vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Karaciğere vücuttaki toksinleri atmada yardımcı olur, şişkinliği azaltır, böbrek fonksiyonuna düzenler (bu da ciltteki koyu halkaların daha açık görünmesine yardımcı olur) ve hatta sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarını tedavi edebilir.

Peki yeterince su içip içmediğinizi nasıl anlayabilirsiniz? İdrarınızı kontrol edin. Rengi neredeyse şeffaf olana kadar gün içinde su tüketmeye devam edin.

3- Şekerden vazgeçin

Çok fazla şeker tüketmek insülin oranının artmasına ve iltihaplanmaya neden olur. Bunun yanında ise cildin koruyucu bariyerine de zarar verir. Şekeri hayatınızdan çıkarmazsanız cildiniz zamanla elastikiyetini kaybeder, daha hızlı yaşlanmaya başlar. Sadece çay ve kahvenize şeker atmaktan vazgeçmekten bahsetmiyoruz. Paketli gıdalardan uzak durmak, etiket okumayı öğrenmek ve özellikle dışarıdan çok fazla yemek yememek şeker alımını azaltmanın önemli yollarıdır.

4- Yüzünüze dokunmayın

Bir sivilceyi sıkmak çok cazip gelse de cildinize anlık tatminin değerinden çok daha fazla kalıcı hasar verebilirsiniz. Öncelikle bunu bir hatırlayın ve sivilcelerinize asla dokunmayın. Öte yandan cilde çok dokunmaktan ötürü oluşan sivilceler vardır. Yani eliniz sıklıkla yüzünüzdeyse sivilce kaçınılmaz bir son olacaktır.

5- Yüzünüzü ılık suyla yıkayın

Cildimizdeki sebum (yağ), balmumu benzeri bir kıvama sahiptir ve sıcak su ile yıkamak, cildin ihtiyaç duyduğu nemi yok eder. Ilık su cilt için en iyisidir çünkü cildin derinlemesine temizlenmesine yardımcı olur.

6- Makyaj fırçalarınızı yıkayın

Makyaj fırçalarında makyaj kalıntılarının yanı sıra bakteri, yağ, toz ve ter birikir. Bu fırçalar düzenli olarak temizlenmezse, biriken tüm bu maddeler makyaj uygulama sırasında cildinize bulaşır. Bu da iltihaplanmaya, gözeneklerin tıkanmasına ve akne sorununa neden olur.

7- Stresi yönetmenin yollarını bulun

Stresli veya endişeli olduğumuzda vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormon, tepkilerimizi harekete geçirir (ki bu iyi bir şeydir!), Ancak sürekli stres bu tepkiyi aşırı hızda tutar (bu da kötü bir şeydir).

Artan kortizol seviyeleri cildin nemi tutma kabiliyetini azaltarak ve aşırı yağ üretimini teşvik eder. Yüksek kortizol seviyeleri;

Sivilceye yol açabilen bir yağ üretimine,

Erken kırışmaya, kızarıklık ve iltihaba,

Egzama, sedef gibi cilt hastalıklarına sebep olabilir.