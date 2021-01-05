Ürünler Olmadan Cildinize Bakmanın 10 Yolu

1. Güneşte geçirdiğiniz zamanı sınırlayın

Evet, güneş kremi kullanın ama krem sizi güneşin zararları etkilerinin tamamından koruyamaz. Cilt yaşlanmasının tahminen yüzde 90'ı, özellikle daha açık tenli kişiler için, güneşten kaynaklanıyor. Daha da korkunç olan cilt kanseri riskinden bahsetmiyoruz bile! Bunun oldukça büyük bir oran olduğunu düşünürsek, yapmanız gereken şey güneşe maruz kalma sürenizi kısıtlamak olmalı.

Güneş kremi uygulayarak cildinizi kısmen de olsa koruma altına alabilirsiniz. Ancak güneşten korumanız gereken bir yer daha var; gözleriniz! Güneşte gözlerimizi kısmak zorunda kalırız ve bu da erken yaşlanma belirtilerine, kırışıklıklara neden olur. Güneşe çıkarken güneş gözlüğü ve şapka size yardımcı olacaktır.

2. İpek veya saten bir yastık kılıfı üzerinde uyuyun

Özellikle yan yatarken cildimiz yastık kılıfı ile fazlasıyla temas eder. Bu temas sırasında cilt ile kumaş arasına sürtünme meydana gelebilir. Bu da bir süre sonra kırışıklıklara neden olabilir. Ancak ipek bir yastık kılıfı üzerinde uyursanız, kumaş cildinizin kaymasına izin vererek kırışıklık oluşturma olasılığını en aza indirir.

3. Su için

Su içmek cildi doğrudan nemlendirmezken, tüm vücut sistemlerinin daha iyi çalışmasına yardımcı olur. Karaciğerin vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı olur, şişkinliği azaltır, böbrek fonksiyonunu iyileştirir (bu da koyu halkaların daha açık görünmesine yardımcı olur) ve hatta sedef hastalığı ve egzama gibi cilt rahatsızlıklarına da destek olabilir.

4. Yüzünüze dokunmayın

Bir sivilceyi sıkmak cazip gelse de cildinize o anlık tatminin değerinden çok daha uzun süreli hasar verebilirsiniz. Akne mekaniği adı verilen, yüze dokunmaktan, yağı ve bakterileri tekrar gözeneğe itmekten kaynaklanankaynaklanan bir sivilce türü vardır.

Öte yandan yüzünüze dokunmak, iltihap sonrası hiperpigmentasyon adı verilen bir yara veya kahverengi bir noktaya neden olabilir.

5. Yüzünüzü ılık suyla yıkayın, sıcak değil!

Cildimizdeki sebum (yağ) balmumu benzeri bir kıvama sahiptir ve yüzümüzü yıkamak için sıcak su kullanmak, yağı cildin ihtiyaç duyduğu nemi soyarak eritir.

Ilık su en iyisidir çünkü doğal yağlarımızın biraz ısınmasına izin vererek tamamen sıyırmadan düzgün bir temizlik sağlar. Temizleyicinizden en iyi şekilde yararlanmak için cildinize tam bir dakika masaj yapmayı da unutmayın.

6. Makyaj fırçalarınızı yıkayın

Makyaj fırçalarında bakteri, yağ, toz ve ter birikir. Düzenli olarak temizlenmezse, tüm bu kalıntılar her makyaj uygulaması sırasında yüzünüze bulaşır. Bu da iltihaplanmaya, gözeneklerin tıkanmasına ve sivilceye neden olabilir. Makyaj fırçaları için en ideal süre haftada bir temizlenmesidir.

7. Stresi yönetmenin yollarını bulun

Stresli veya endişeli olduğumuzda, vücudumuz kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormon stres hormonu olarak da bilinir. Gerekli miktarda salgılanması iyidir ancak sürekli stres genel sağlık ve cilt için oldukça zararlıdır.

Özellikle cildimiz için artan kortizol seviyeleri cildin nemi tutma kabiliyetini azaltarak ve aşırı yağ üretimini teşvik ederek parlaklığımızı kaybetmemize neden olabilir. Öte yandan yüksek kortizol seviyeleri cildin nem seviyelerini kaybetmesine ve kuruluğa, sivilceye, erken kırışmaya, kızarıklık ve iltihap gibi pek çok cilt sorununa sebebiyet verebilir.

8. Egzersiz

Hepimiz terlemenin tüm vücudumuz için harika olduğunu biliyoruz, ancak aynı zamanda bazı cilde faydaları da var. Hareket ettiğimizde, oksijen ve besin taşıyan kanımızı tüm hücrelerimize dolaştırırız. Bu sadece anlık bir parlaklık sağlamakla kalmaz, aynı zamanda cildimizin kendini daha hızlı onarmasına yardımcı olur. Egzersiz yapmanın bir başka avantajı da stresi azaltmaya ve dolayısıyla kortizol seviyelerini düşürmeye yardımcı olmasıdır.

9. Sigaradan ve dumanından uzak durun

Sigara, cilt hücrelerinin DNA'sına zarar veren serbest radikaller açığa çıkarır. Bu, kolajen ve elastinin parçalanmasıyla sonuçlanır. Bu zehirli duman püskürtüldüğünde yüzdeki cilde çarpar ve özellikle ağız ve yanak bölgelerinde siyah noktalara neden olabilir.

Sigara zamanla daha hızlı yaşlanmaya, dehidrasyona, koyu halkalara, donuk görünümlü bir cilde yol açar. Araştırmalar ayrıca sigara içenlerin sigara içmeyenlere göre daha yavaş iyileştiğini gösteriyor. Bu, sivilceniz olduğunda iyileşmenin daha uzun sürebileceği ve iltihap sonrası hiperpigmentasyona yol açabileceği anlamına geliyor.

10. Uyku

Güzellik uykusu terimi kesinlikle çok doğru! Uyurken vücudumuz hücreleri iyileştirir ve yeniler. Uyku, ciltte renk değişikliği, cilt incelmesi ve çatlaklardan sorumlu olan stres hormonu kortizolu azaltır. Kaliteli uyku aynı zamanda ince çizgiler, kırışıklıklar ve cilt kanseriyle savaşmak için bir antioksidan görevi gören uyku hormonu melatonini de arttırır.

Uyurken yüzümüzün dolgun ve kırışıksız görünmesine yardımcı olan yeni kolajenler üretilir. Son olarak, uyurken büyük miktarda insan büyüme hormonu üretiyoruz ve bu da günlük olarak karşılaştığımız hasarı onarmaya yardımcı oluyor.