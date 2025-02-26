Urla'da Etkileyici Eserlerin Öyküsü 'İpliğin Senfonisi'

Haberin Devamı

Hikâyeler; hayatın gözleri, geçmişin elleri, bugünün kalbidir. O gözler ki görür, o eller ki var eder, o kalp ki hisseder; anlamını arayan duygular hayat kumaşının üzerine hikâyelerini özenle işler. Her hikâye, ipliğe söz olur, ipliğin kıvrılıp büküldüğü yere rengini bırakır. Hayal etmeye davet eden renkler; ipliğin ilhamı, duyguların cesareti ve hayatın kaynağıdır: Kadındır.

Varlığıyla hayatın kaynağı olan kadınların iplikle hayat kumaşına işlediği hikâyeler, GAIA-İpliğin Senfonisi Sergisi’nde sesini buluyor. Kadınlar, farklı tekniklerin, disiplinlerin, Rönesans, Romantizm, İzlenimcilik, Realizm gibi farklı akımların eşliğinde, kurallara ve geleneklere bağlı kalmadan, özgün bir üslupla yorumladıkları eserleri iplikle yeniden biçimlendiriyor. Eserlerine hayali ve umudu dâhil eden kadınlar, Türkiye’de kadın olmanın toplumsal gerçekliğini kolektif bir karşı duruşla farkındalığa dönüştürüyorlar.

Haberin Devamı

Hayat kumaşına hikâyeler işleyen kadınların ilhamıyla ortaya çıkan eserler 13 Mart-1 Nisan 2025 tarihleri arasında İzmir’de, Urla DAM’da izleyicileriyle buluşuyor. Leyla Aslan Sanat Atölyesi’nde eserlerini yaratan sanatçılar eşsiz bir dünyanın kapısını aralıyor.